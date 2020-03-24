Koronavirüs (COVİD-19) Astım Hastalarını Nasıl Etkiler?

"Koronavirüsün astımı olan hastaları, nasıl etkilediği hakkında çok az şey biliniyor" diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bilgilendirdi.