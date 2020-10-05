Koronavirüs erkeklerde kısırlığa neden olabilir mi? Uzmanlar uyardı!

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar tüm dünyada devam ediyor. Bu kez araştırmalarda bu virüsün neden erkeklerde daha ölümcül etkilere neden olduğu incelendi.
Alman, Çin ve ABD'li bilim insanları dışında, Mersin Üniversitesi uzmanları tarafından Covid-19 hastası 200'ün üzerinde erkek üzerinde araştırma yapıldı. Bu hastalardaki testosteron seviyelerinin enfeksiyonun ardından yüzde 30 oranında azaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, Covid-19 kadın hastalarda bulunan testosteron miktarının azalmasına neden olmuyor. Bilindiği üzere kadınlarda oströjen hormonunun yanı sıra testosteron hormonu da bulunuyor.
Ölüm Oranlarındaki Yükseklik Buna Bağlı Olabilir
Erkeklerin koronavirüsten kadınlara nazaran daha fazla etkilemesinin ve ölüm oranlarındaki yüksekliğin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.
Çalışmaya göre, koronavirüs erkeklerin testosteron seviyelerini tüketerek, cinsel dürtülerini azaltıyor. Covid-19'a yakalanan erkeklerde bu seviyenin düşmesiyle birlikte cinsel isteklerinde azalma meydana geliyor.
Bilim insanları şiddetli hastalık ile düşük testosteron seviyeleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünüyor. Ancak, virüs taşımalarına karşın, hastalık belirtisi göstermeyen erkeklerin üçte ikisinde, düşük testosteron belirtisi ve cinsel dürtülerde azalma görüldü.
Bağışıklık Tepkilerini Düzenliyor
Testosteron, cinsel organların ve kas büyümesinin gelişiminde etkili. Ama aynı zamanda, viral enfeksiyonlarla mücadele de dahil olmak üzere bağışıklık tepkilerini düzenlemeye de yardımcı oluyor.
Testosterondaki düşük seviyeler, Covid-19'dan ölme riskinin yanı sıra iltihaplanma, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon ile ilişkilendirildi.
Savunmasız Yapıyor
Araştırmanın başındaki Üroloji uzmanı Profesör Selahattin Çayan , Covid-19'un bağışıklık sistemini etkileyerek, erkekleri daha kötü semptomlara karşı daha savunmasız hale getirdiğine inandıklarını söyledi. Araştırma İngiliz tıp dergisi The Aging Male'de de yayınlandı.
Araştırmada koronavirüs testi pozitif çıkan 232 erkek hasta incelendi. Hastalar üç gruba ayrıldı: Yoğun bakım hastaları, asemptomatik hastalar (hastalık belirtisi olmayanlar) ve standart hastane bakımına ihtiyaç duyanlar.
Vücudun yeterli testosteron üretmediği bir durum olan hipogonadizm, hastaların 113'ünde (yüzde 51,1) bulundu.
Ölüm Olasılıkları Yüksek
Uzmanlara göre, düşük testosteron seviyelerine sahip erkeklerin Avian influenza A'dan (H7N9) ölme olasılığı daha yüksek.
Çin'in CDC ve viroloji uzmanlarından araştırmacılar da, H7N9 teşhisi konan 98 kişiyi inceledi. Testosteron örnekleri 2014 ve 2017 yılları arasında toplandı ve hastalığı olmayan kişilerle karşılaştırıldı. H7N9 ile enfekte erkeklerde, testosteron seviyelerinin, virüs-negatif yakın temaslarına göre çok daha düşük olduğu görüldü.
Araştırmacılar şu cümleleri rapor etti: 'Bu çalışma, H7N9 influenza ile enfekte erkeklerde düşük testosteron düzeylerinin, inflamatuar sitokin / kemokin yanıtları ve ölümcül sonuçlarla ilişkili olduğuna dair kanıt sağlıyor.'
Koronavirüs Kısırlaştırabilir Uyarısı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün erkeklerin testislerinin şişmesine ve çocuk sahibi olma yeteneklerini bozmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
Pandemi başladığından beri kuru öksürük, ateş ve tat ya da koku kaybı da dahil olmak üzere bir düzineden fazla Covid-19 semptomu bildirildi. Ancak ABD'deki sağlık görevlileri, 37 yaşındaki bir hasta, testislerinde şişme ve 'rahatsızlık' ile A&E'ye götürüldükten sonra erkeklere virüse karşı daha dikkatli olmalarını söylediler.
Covid-19'un neden olduğu hasarın 'erkek doğurganlığı üzerinde gelecekte bir etkisi' olabileceği konusunda uyardılar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın