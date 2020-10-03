Maskeler karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu? Araştırma ortaya koydu

Koronavirüs salgınında maskeye karşı olan kişiler maskelerin karbondioksit zehirlenmesi riski oluşturduğunu savunuyordu. Bilim insanları bu iddiaları test ederek doğru olup olmadığını ortaya çıkardı. Peki maskeler karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu?