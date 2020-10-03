Maskeler karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu? Araştırma ortaya koydu

Koronavirüs salgınında maskeye karşı olan kişiler maskelerin karbondioksit zehirlenmesi riski oluşturduğunu savunuyordu. Bilim insanları bu iddiaları test ederek doğru olup olmadığını ortaya çıkardı. Peki maskeler karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu?

Maskeler karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu? Araştırma ortaya koydu

2019'un Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde sürecin başından bu yana insanların günlük yaşantısında birçok şey değişti. Bunların en önemlisi neredeyse tüm dünyada zorunlu olan maske takmak.

Maske karşıtlarının en temel argümanlarından biri de insanların yüzlerini maskeler ya da başka korumalıklarla kapatmalarının karbondioksit zehirlenmesi riskini arttırdığı yönündeydi. Peki maskeler gerçekten karbondioksit zehirlenmesi yaratıyor mu?

MASKENİN KARBONDİOKSİT ZEHİRLENMESİNE YOL AÇTIĞI CİDDİYE ALINMAMALI

Bilim İnsanları ise söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu yaptıkları araştırmalarla ortaya koymuş oldu. Miami Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten Micheal Campos, maskelerin yüzün büyük bir alanını kapladığı için karbondioksit zehirlenmesine neden olduğu iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti.

Campos açıklamasında: "Çok ciddi akciğer sorunları yaşayan insanlarda bile etkilerin çok minimal olduğunu yaptığımız çalışma ile gösterdik" ifadelerini kullandı.

OKSİJEN VE KARBONDİOKSİT SEVİYELERİ DEĞİŞMEDİ

Çalışmalarını sürdüren bilim insanları, biri kronik sorunları bulunan gazilerden diğeri ise sağlıklı bireylerden oluşan iki farklı grup oluşturdular. Araştırmada bilim insanları, maske kullanımında her iki grubun da kanlarındaki oksijen ve karbondioksit miktarını ölçtü.
Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerde ise, her iki grubun da nefes almak için daha fazla güç sarf ettiği belirtildi. Ancak katılımcıların kandaki oksijen ve karbondioksit oranlarında bir değişim gözlenmedi. Doctor Campos, maske kullanımında nefes almak için insanların daha fazla güç sarf ettiğini ve bunun kişileri nefes alamadıkları yönünde düşünceye ittiğini belirtti.

Miami Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma da ortaya koyuyor ki, maske kullanımı bireylerde karbondioksit zehirlenmesi riskine sebep olmuyor. Bilim insanları ayrıca, toplum sağlığı adına kamuoyunun daha doğru ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini de vurguluyor.

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