Koronavirüs neden bazı hastaları ağır etkiliyor? Bilim insanları yanıtladı

Koronavirüs pandemisi devam ederken, virüse yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı hastalar, ağırdan hafife kadar farklı belirtiler gösterebiliyor. Bazı vakaların, hastaların bağışıklık sistemlerindeki zayıf noktalara kadar takip edilebildiği yeni analizlerle ortaya çıkarıldı.
Koronavirüsü Ağır Geçiren Hastalar İncelendi
Popular Science Türkiye'de yer alan habere göre, koronavirüs hastalığını ağır geçiren katılımcıların en az yüzde 3,5'i antivirüs savunması ile ilişkili genlerinde mutasyonlar belirlendi. Yine aynı çalışmaya göre, ağır hastalık geçiren hastaların en az yüzde 10'unda, virüsle savaşmak yerine bağışıklık sistemine saldıran oto-antikorlar oluştu.
Koronavirüs'ün Neden Bazı Kişilerde Ağır Seyrettiği Ortaya Çıkıyor
Rockefeller Üniversitesi Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde araştırmacı ve çalışmanın lideri Jean-Laurent Casanova'ya göre bu sonuçlar, yaşamı tehdit eden COVID-19'un kökeninde yatan bazı sebepleri gösteriyor.
Antikor Testi de Yapılmalı
Casanova, eğer birisinin virüs testi pozitif çıkarsa, bu kişilerin "kesinlikle" antikor testi de olması gerektiğini söylüyor ve "bu testler de pozitif çıkarsa, tıbbi takibe alınmaları gerektiğini" ekliyor. Bu gibi antikorların kandan alınmasıyla, hastalığın belirtilerinin hafifletilebilmesi mümkün.
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