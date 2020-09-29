Koronavirüs neden bazı hastaları ağır etkiliyor? Bilim insanları yanıtladı

Koronavirüs neden bazı hastalarda hafif seyrederken bazılarını ölümcül bir şekilde etkiliyor? Bilim insanları koronavirüsün antikorlar ve genetik mutasyonlarla olan bağlantısını ortaya çıkardı.