İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

Bilim insanları koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, aşının koronavirüsü tamamen yok etmeyeceğini, sadece semptomları hafifletebileceğini söyledi. İşte detaylar...

İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

İngiliz bilim insanları, bulunacak koronavirüs aşısının 'sihirli bir değnek' gibi insanları hastalıktan korumayacağını, aşı sonrası bu virüse yakalananların sadece semptomları daha hafif atlatacağı konusunda hükümet yetkililerini uyardı.

Yüzde yüz koranavirüsü engelleyen bir aşının icat edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen uzmanlar, bu nedenle mümkün olduğu kadar koruma önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Semptomları Yüzde 50 Oranında Azaltacak

Daily Mail'in haberine göre, Oxford Üniversitesi uzmanlarından Chris Whitty, aşının semptomları ortalama yüzde 50 oranında azaltabileceğini duyurdu.

Hükümete tavsiyede bulunan uzmanlar, bir aşının işe yaradığından emin olduktan sonra piyasaya sürülmesi gerektiğini ve bunun da zaman alacağını söylediler. Bilim insanları, hükümete alınan önlemlerin devam etmesi gerektiğini vurgularken, aşının yalnızca Kovid-19 hastalığının semptomlarını azaltabileceğini ve kısmen etkili olabileceğini kaydettiler.

İngiltere'de Kovid-19 ile ilgili Sağlık Komisyonu'nun da başında yer alan Profesör Chris Whitty, semptomların azaltılmasının da önemli olduğunu ancak, virüsün aktif olarak yayılmaya devam edeceğini belirtti.

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Günde 10 Milyon Koronavirüs Testi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın aşının bulunmasının bu hastalıktan kurtulmanın tek umudu olduğunu dile getirmişti. İngiltere hükümeti günde 10 milyon test yapma sözü vermişti.

Deneysel aşıların onaylanmasını hızlandırabilecek bir çalışmanın Ocak ayında doğu Londra'daki bir klinikte başlayacağı söyleniyor. Gönüllüler üzerinde denenecek olan aşı sonrası katılımcılar, bir ay sonra Covid-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2 ile enfekte olacak. Araştırmaya 100-200 arasında denek katılacak.

Hangi Aşı Adayları Test Edilecek?

Hangi aşı adayının test edileceği belli değil, ancak ilaç devleri AstraZeneca ve Sanofi teste katılmayacaklarını açıkladılar.

Projede test edilecek aşının adı verilmedi ve organizatörlerin, denemeleri gerçekleştirmek için Londra, Whitechapel'de hVivo tarafından yönetilen bir karantina kliniği tahsis ettikleri söyleniyor.

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İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

 

 