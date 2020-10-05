İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

Bilim insanları koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, aşının koronavirüsü tamamen yok etmeyeceğini, sadece semptomları hafifletebileceğini söyledi. İşte detaylar...