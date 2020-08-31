Koronavirüs, Erkekleri Neden Daha Çok "Seviyor?" Belli Oldu...

Koronavirüs, kime bulaşacağı konusunda hiç seçici davranmıyor olabilir. Ama bulaştıktan sonra, erkekleri daha fazla etkiliyor. İşte bu şaşırtıcı durumun nedeni...