Koronavirüs, Erkekleri Neden Daha Çok "Seviyor?" Belli Oldu...

Koronavirüs (Covid-19) kime bulaşacağı konusunda ayrımcılık yapmıyor olabilir. Ancak erkeklerin, özellikle daha yaşlı olan erkeklerin, ciddi enfeksiyonlara karşı kadınlara göre daha hassas olduklarına yönelik oldukça fazla kanıt bulunuyor. Yeni bir araştırmada Yale Üniversitesi araştırmacıları, bu cinsiyet farkını incelediler ve erkeklerin neden kadınlara göre daha ciddi ve ölümcül Covid-19 vakalarına konu olduğuna yönelik muhtemel bir sebep buldular.
Bu sebep, enfeksiyonun erken dönemlerindeki bağışıklık (immün) tepkisine bağlı gibi gözüküyor. Nature dergisinde bildirilene göre küçük bir araştırmada ekip, Birleşik Devletler'de Yale New Haven Hastanesi'ne yatırılan hafif ve orta dereceli doğrulanmış Covid-19 vakaları olan 98 hastayı (ortalama 61 ve 64 yaşlarında) değerlendirdiler.
Hastalardan ve enfekte olmayan kişilerden alınan burun, tükürük ve kan örneklerini kullanan ekip, vücudun hastalığa karşı nasıl bir bağışıklık tepkisi gösterdiğini inceledi.
Bu araştırmanın sonunda kadın hastaların erkeklere göre "daha sağlam ve sürekli" bir T-hücresi tepkisi ürettiğini buldular. T-hücreleri belirli yabancı parçacıklara saldıran, bağışıklık sisteminin önemli bir beyaz kan hücresi grubu olarak tanımlanabilir. Bu yüzden de daha iyi T-hücresi tepkisi hastalık sonuçlarının daha iyi olmasına yardımcı oluyor.
Bunun yanı sıra erkeklerin sitokin adı verilen farklı bir hücre tipini daha fazla ürettikleri bulundu. İltihap bölgelerinde daha fazla bağışıklık hücresi üretilmesini işaret eden bu moleküller, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olsa da ciddi Covid-19 vakalarında "sitokin fırtınası" adı verilen bir olgu sebebiyle yardımcı olmaktan çok zarar verici olabiliyorlar. Bu olgu, bağışıklık sisteminin enfeksiyonu kontrol altında tutma çabasında aşırı tepki vererek çok fazla iltihap destekçisi sitokin oluşturması ve aşırı iltihaplanmaya sebep olması olarak tanımlanabilir. Bu aşırı iltihaplanma da akciğerlerde sıvı toplanmasına, doku hasarına, çoklu organ yetmezliğine ve diğer pek çok probleme sebep olabiliyor.
Özet olarak kadınların genel anlamda daha fazla T-hücresi oluşturmaya, erkeklerin de daha fazla sitokin oluşturmaya yatkın oldukları söylenebilir.
Araştırmacılar, bu bilginin doktorlar tarafından ciddi Covid-19 vakalarının tedavisinde daha özel yaklaşımlar sergilemeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini belirtiyorlar. Örneğin erkekler T-hücresi tepkilerini arttıran tedavilerden daha fazla fayda sağlarken, kadınlar erken doğal bağışıklık tepkilerini azaltan tedavilerden daha fazla fayda sağlayabilirler.
Başka bir deyişle bu veriler, genel olarak bakıldığında tedavilerin ve aşıların kadınları ve erkekleri aynı verimlilikle etkilediğinden emin olmak için farklı stratejilere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
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