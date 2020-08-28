Aşı olan biri koronavirüse yakalanır mı? En merak edilen soru yanıtlandı!

Günlerdir konuşulan bir konu var: Aşı olan biri koronavirüse yakalanabilir mi? Aşı çalışmaları hız kazanmışken geçtiğimiz günlerde çıkan koronavirüsün tekrar enfekte olduğu haberi insanları düşündürmeye başladı. Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu bu soruları yanıtladı...