Aşı olan biri koronavirüse yakalanır mı? En merak edilen soru yanıtlandı!

Koronavirüse yakalanan bir kişi tekrar koronavirüse yakalanır mı? Dahası koronavirüs aşısı olmuş bir kişinin tekrar koronavirüs geçirme ihtimali var mı? Hong Kong'da yayımlanan bir uzman raporuyla koronavirüs geçirip iyileştikten 4 buçuk ay sonra tekrar koronavirüse yakalandığı tespit edilen bir vaka açıklandı. Bu kişinin dünyanın tespit edilmiş ilk koronavirüs tekrar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Tüm dünya bu vakayı konuşurken, akıllarda koronavirüs geçiren bir kişinin bağışıklık kazanmasıyla ilgili soru işaretleri oluştu. Bunun da ötesinde herkes umutla beklenen koronavirüs aşısını olduktan sonra koronavirüse yine de yakalanma ihtimalinin olup olmadığını merak etmeye başladı. Formsante.com.tr'de yayımlanan Meltem Şahbaz imzalı röportajda Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, dünyanın ilk koronavirüs tekrar enfeksiyonu vakasını değerlendirdi. Röportajda koronavirüsün mutasyon durumunu, tekrar enfeksiyon kavramını ve diğer merak edilen sorularına değinildi. İşte o röportajdan satırlar...
Dünya bu haberi konuşuyor! Koronavirüse tekrar yakalanan ilk vaka!
TEKRAR ENFEKSİYONU NEDİR?
"Koronavirüs kaparak, enfeksiyonu bir kez geçirdikten ve iyileştikten bir süre sonra tekrar koronavirüse yakalanıp, COVID-19 enfeksiyonunu bir kez daha geçiriyor olmak anlamında kullanıyoruz."
"Hepsi koronavirüs türüne ait olsa bile, genetik olarak birbirlerinden farklı olabilirler. Kimi daha saldırgan, kimi daha iyi huylu olabilir, yani kimi daha fazla hastalık yaparken, kimi daha hafif hastalığa yol açabilir. Her ülkede ve her toplumda hatta bazen her şehirde farklı genetik özelliklere sahip baskın virüs suşları olabilir. İşte bu sebeple yüksek oranda farklılaşmış, mutasyon geçirerek farklı genetik özelliklere sahip bir koronavirüs daha önce hasta olmuş bir kişiyi tekrar hasta edebilir. Hatta aşı olmuş birisinin bile hasta olma riski söz konusu olabilir."
İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANMAK NE ANLAMA GELİR?
"Koronavirüs vakasının bir hastada iyileştikten aylar sonra tekrar görünmesi; kişinin ilk enfeksiyonu geçirdiğinde bağışıklık oluşturamadığı veya oluştursa dahi zamanla bağışıklığını kaybettiği ya da farklı genetik özelliklere sahip bir koronavirüs ile tekrar karşılaştığı anlamına geliyor."
Aşılar genellikle baskın çeşitler, yani en çok bulunan genetik özellikteki virüs çeşitlerine göre hazırlanır. Eğer virüs çok yüksek oranda genetik mutasyona uğrarsa, aşının geliştirildiği baskın türlerden farklılaşır ve o aşının işe yaramaması söz konusu olabilir."
"VİRÜSE DİRENÇLİ OLANLAR HAYATTA KALDI"
"Virüs insanlara bulaştı, virüse direnci olmayanlar öldü ve elendi. Virüse dirençli olanlar ise kaldı ve zamanla daha az insanın öldüğünü görmeye başladınız, işte burada da doğal seçilim oldu! Dirençsiz insanlar yok oldu ve elendi, dirençli olanlar artık virüsten daha az etkilenecek, tıpkı gripte olduğu gibi. Peki bu virüsün etkisinin azaldığı anlamına mı gelir? Hayır, sadece ölecek dirençsiz insan kalmadığı için görece etki azalmış gibi oldu...
HER YIL YENİ KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETİLME İHTİMALİ OLUR MU?
"Eğer virüs hızlı ve yüksek oranda mutasyon geçirmeye başlarsa baskın türler için her yıl yeni aşı yapılarak dağıtılmak zorunda kalınır."
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER BİZİ BEKLİYOR?
"Süreç aşı ile kısalır! Aşısız 2 yıl ve belki daha uzun bir süre boyunca maske-mesafe-hijyen üçlüsü beraberinde zor bir hayat. Çalışan bir aşı ortaya çıkarsa 1 sene sonra eski hayatımıza dönebiliriz."
"Ne olur maskeyi önemseyin! Maske hem çevrenizdekileri hem de sizi korur. Belki de mesafeden bile daha kıymetlidir!"
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