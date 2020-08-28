Katil eşek arısı alarmı verildi! Mangalcılar özellikle uyarıldı! Ayrıntılar

2014 yılında Asya'dan gemiyle Fransa'ya taşınan katil eşek arıları tehlike saçıyor. Dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı bugünlerde Büyük Britanya'yı başka bir tehlike bekliyor: Katil arılar....

Katil eşek arısı alarmı verildi! Mangalcılar özellikle uyarıldı

2014 yılında bir yük gemisi ile Asya üzerinden Fransa'ya gelen eşek arılarının yaz boyu bol nemli ve sıcak hava nedeniyle üreme oranında artış olduğu ve önümüzdeki günlerde de dehşet saçacağı söyleniyor. İngiliz vahşi yaşam uzmanı Lynne Allbutt da, eylül ayında yeni kraliçelerinden ayrılacak olan 'işsiz' eşek arılarının ölümcül bir tehlike saçacağını iddia etti.

Aynı zamanda, diğer bir koldan da Almanya'da üreyen 'sarı ceketli' olarak anılan eşek arılarının da özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'da etkin olacağı kaydedildi.

'Tatlılarla davetiye çıkarmayın'

Özellikle ballı, tatlı yiyeceklerle onlara davetiye çıkarmamamızı öneren uzmanlar, "Onlar savaşmaya hazır ve bunun için yeterince kızgınlar. Bu yüzden onlarla savaşmak istiyormuş gibi görünmeyin ve kollarınızı sallayıp, davetiye çıkarmayın" diyor.

Yaban hayatı uzmanları piknikçileri ve mangalcıları yaban arıları konusunda uyardı. Yerli Alman yaban arıları, kraliçelerine nektar sağlamayı ve yuva korumayı bıraktıkları için önümüzdeki günlerde tamamen serbest kalacak. Fermente olan meyvelerle (yere düşen elma, armut, erik) beslenen ve bu yüzden 'sarhoş' olan arılar daha fazla agresif eğilime sahip. Özellikle de İngiltere'de 'katil arılar' için insanların dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor.

İngiliz böcek ilaçlama şirketleri de, kızgın yaban arısının popülasyonunda yıllık bazda yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyleyerek insanlara uyarıda bulundu. Özellikle bu yıl mevsimsel açıdan eşek arılarının daha fazla ve kızgın olacaklarına da dikkat çekti. İlkbaharda 626 saat süren güneşli günlerin ve sıcak ama yine de arada yağmurlu yaz aylarının bu eşek arılarına davetiye çıkardığını da söyleyen uzmanlar, "Aman dikkat!" diyor. Bu nedenle de ellerimizde tatlı yiyeceklerle dışarılarda dolaşmamaya gayret etmemizi söylüyor.

'Kötü huylu ve ölümcül'

Latince adı Vespula; Almanca'da ise 'Sarı ceketliler' olarak anılan bu arılar, vulgaris türlerinden 'çok daha kötü huylu' ve de 'ölümcül' olarak biliniyor. Bu arılar, ısırınca da büyük bir acı veriyor. Yapılan araştırmalara göre, Birleşik Krallık'ta normal yaban arılarından daha büyük ancak eşek arılarından daha küçük olan yaklaşık 200 milyar Alman sarı ceketli ve yaklaşık 250 milyar yaban arısı bulunuyor. Son günlerde Almanya ve İngiltere'de de eşek arıları yuvalarının bazı evlerin duvarlarına yuva yaptıkları göze çarpıyor.

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