Koronavirüs'ten Etkilenen Yılan Balıkları, İnsanlardan "Telefon Bekliyor"

Koronavirüs ile beraber gelen karantina ve eve kapanmalar, Dünya genelinde vahşi yaşamın "iyileşmesine" ve hatta yer yer yerleşim alanlarına girmesine sebep olmuş olabilir. Ancak bazı hayvanlar bu durumdan çok da hoşnut gözükmüyor. Japonya'daki bir akvaryum, fiziksel olarak akvaryuma gelemeyen ziyaretçilerinden, video görüşme ile benekli bahçe mürenlerini (ya da yılan balıklarını) aramalarını istiyor. Bunun sebebi de insan sayısının azalması ile beraber yılanların "utangaç" olmaları ve bakımlarının zorlaşması.
Dünya'daki en yüksek ikinci kulesi ve Japonya'nın en yüksek kulesi olan Tokyo Skytree kulesi içerisinde yer alan Sumida Akvaryumu yüzlerce benekli bahçe yılan balığına ev sahipliği yapıyor. Bahçe yılan balıkları, vahşi doğada her şeye oldukça şüphe ile yaklaşıyor ve ilk tehlike işaretinde kuma saklanıyor. Müzede yaşayanlar ise tanklarının çevresindeki insanlara alıştıkları için saklanmaya ihtiyaç duymuyorlardı ve bu da bakımlarını kolaylaştırarak mutlu ve sağlıklı kalmalarına yardımcı oluyordu.
Ancak salgın ile beraber akvaryumun kapatılması, boş binada kalan bu canlıların giderek insanlardan endişe duymaya başlamasına yol açtı. Akvaryum çalışanlarının söylediğine göre mürenler artık yeniden utangaç doğalarına dönmüş durumdalar ve yakınlarından geçen olduğunda kayboluyorlar. Bu da bakımlarını zorlaştırıyor.
Bu yüzden de benekli bahçe yılan balıklarının tekrar tanklarının yanındaki insanlara alışması ve insanların varlığını hatırlatmaları için akvaryum, 3 Mayıs tarihinde üç günlük bir "acil durum etkinliği" başlattı. Akvaryumun isimlendirdiği şekli ile "Chinanago yüz gösterme festivali" ziyaretçileri akvaryumu iPad veya iPhone ile Facetime üzerinden aramaya davet ediyor. Aramalar tankı çevreleyen beş tablet ile yılanlara gösterilecek ve konuşmalar (çok yüksek olmayan bir ses ile) dinletilecek.
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