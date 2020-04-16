Samsung, 5G'de Yeni Bir Hız Rekoru Daha Kırdı

Samsung, Güney Kore'de Digital City'de yaptığı 5G performans testini tamamladı ve yeni bir rekora imza attı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung 5G'de Yeni Rekor Kırdı! 8.5Gbps Hız Aşıldı

Bir yandan 5G'nin korona virüsü tetikleyip tetiklemediği konuşuluyorken, öte yandan 5G üzerindeki testler tam hız sürüyor. Samsung, Güney Kore'deki Digital City tesisinde düzenlediği performans testini tamamladı ve yeni bir 5G rekoruna daha imza attı.

Samsung, Digital City'de yaptığı test sonucunda tam 8.5 Gbps'lik hıza imza attı. 800 MHz mmWave spektrumu, MU-MIMO ve taşıyıcı agregasyonu ile birleştirilen 2 mobil cihaz üzerinden yapılan test sonucunda, elde edilen 8.5 Gbps'lik performans endüstri alanında yeni bir rekor.

5G, ülkeler genelinde yayılımını arttırırken, Güney Kore'de 4.5 GHz 5G ağının ilk lansmanını takiben, ülkedeki 5G abone sayısı hızla arttı ve geçen yıl tam 4.6 milyona ulaştı.

Samsung'un ulaştığı 8.5 Gbps'lik yeni rekor, 5G'nin açacağı kapıları bir kez daha düşünmeye itiyor. Zira 8K video akış hizmetleri, VR, yani sanal gerçeklik uygulamaları, gelişmiş telekonferans çözümleri ve AR, yani arttırılmış gerçeklik teknolojileri ve elbette otonom sürüş yenilikleri gibi pek çok alanda bu yeni alanların kapılarını sonuna kadar açacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli oldu mu? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet sürprizi
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
Günün En çok Okunanları
iPhone'u Olanlar Dikkat! 30 Yeni Soyguncu iPhone'lara Akın Etti!
Samsung'un Yeni Patenti, Galaxy Z Flip'in de Ötesini Vaat Ediyor
Intel 10. nesil işlemcili Monster Notebook'lar Satışa Çıkıyor
Evde Canınız mı Sıkılıyor? O Zaman, Bu 4 Eğlenceli Seçenek Sizin İçin...
Windows 10, Sonunda Galaxy S8'e de Yüklendi

 

 