Samsung, 5G'de Yeni Bir Hız Rekoru Daha Kırdı

Bir yandan 5G'nin korona virüsü tetikleyip tetiklemediği konuşuluyorken, öte yandan 5G üzerindeki testler tam hız sürüyor. Samsung, Güney Kore'deki Digital City tesisinde düzenlediği performans testini tamamladı ve yeni bir 5G rekoruna daha imza attı.
Samsung, Digital City'de yaptığı test sonucunda tam 8.5 Gbps'lik hıza imza attı. 800 MHz mmWave spektrumu, MU-MIMO ve taşıyıcı agregasyonu ile birleştirilen 2 mobil cihaz üzerinden yapılan test sonucunda, elde edilen 8.5 Gbps'lik performans endüstri alanında yeni bir rekor.
5G, ülkeler genelinde yayılımını arttırırken, Güney Kore'de 4.5 GHz 5G ağının ilk lansmanını takiben, ülkedeki 5G abone sayısı hızla arttı ve geçen yıl tam 4.6 milyona ulaştı.
Samsung'un ulaştığı 8.5 Gbps'lik yeni rekor, 5G'nin açacağı kapıları bir kez daha düşünmeye itiyor. Zira 8K video akış hizmetleri, VR, yani sanal gerçeklik uygulamaları, gelişmiş telekonferans çözümleri ve AR, yani arttırılmış gerçeklik teknolojileri ve elbette otonom sürüş yenilikleri gibi pek çok alanda bu yeni alanların kapılarını sonuna kadar açacak.
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