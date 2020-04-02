Türkiye, Çin ve İtalya'daki koronavirüs istatistikleri neler söylüyor?

Koronavirüs artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Bir süre önce Çin ve koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı İtalya'da koronavirüs vakalarına ilişkin bilgiler açıklanmıştı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önemli veriler paylaştı. Peki, Türkiye, Çin ve İtalya'daki koronavirüs vakalarına dair istatistikler neler söylüyor?