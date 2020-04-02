Türkiye, Çin ve İtalya'daki koronavirüs istatistikleri neler söylüyor?

2 Nisan itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 939 bini geçti. Covid-19 nedeniyle 47 bin 287 kişi hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vakalarına ilişkin neler biliyoruz, ülke ülke benzer noktalar neler? Kısa bir süre önce İtalya ve Çin'den koronavirüs vakalarına ilişkin raporlar yansımıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'ye ilişkin istatistikleri açıkladı. Peki, Türkiye, İtalya ve Çin'deki koronavirüs istatistikleri neler söylüyor? Koronavirüsle ilgili genel olarak ortak nokta 60 yaş üstü ve beraberinde tansiyon gibi kronik hastalığı olanların hastalık açısından en riskli grubu oluşturduğu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm oranı 1.58.
- Türkiye'de yoğun bakımda olanların yaklaşık yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde.
- Hayatını kaybedenlerin yüzde 68,8'i tansiyon hastası.
- Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası.
- Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i, 60 yaş üstü.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bu dönemde kronik ve alt hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz" diyor.
İTALYA'DAKİ RAPOR NEYDİ?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanmıştı. Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro sonuçlara ilişkin olarak "Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." dedi.
İTALYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ NELER SÖYLÜYOR?
- ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu.
- Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.
- Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.
- Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor.
İTALYA'DA ÖLÜMLER EN ÇOK KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARDA
Verilerde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı.
- Buna göre, 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.
- Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.
- Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti.
- ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Kovid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi.
ÇİN'DE KORONAVİRÜS ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ NELER SÖYLÜYOR?
BBCTürkçe'nin aktardığı ve Lancet Infectious Disease'in analizine dayandırdığı habere göre ise Çin'de hastalıktan ölüm oranının yüzde 1,38 olduğu ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığı görülüyor.
Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı araştırmaya göre 10 yaşın altındaki hastalarda ölüm oranı %0.0016. 80 yaş ve üzerindeki ölüm oranı ise yüzde 7,8.
10-19 yaş arasındaki hastaların binde 4'ü hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken 80 ve üzeri yaştakilerde bu oran yüzde 18'in üstünde.
KİMLER RİSK GRUBUNDA?
Yapılan çalışmalara göre 40'lı yaşlardaki hastaların yüzde 4'ü, 50'li yaşlardaki hastaların da yüzde 8'den fazlasının hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.
İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Çin'de teyit edilmiş 70.117 vakayla salgının çıktığı yer olan Vuhan'dan koronavirüs teşhisiyle tahliye edilen 689 kişiyle ilgili verileri temel alıyor.
Araştırma ekibinden Prof. Azra Ghani, "Bu tahminlerimiz, koronavirüsün kontrol alınmasıyla ilgili karar süreçlerinde tüm ülkelere uyarlanabilir. Analizimiz, açık bir şekilde, 50 ve üzeri yaşlardaki vakaların, 50 yaş altındakilere kıyasla hastanelerde tedavi gerektirme oranının çok daha fazla olduğunu ve vakaların daha büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığına işaret ediyor" dedi.
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