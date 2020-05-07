Koronavirüs Salgını, İnternetle İlgili Ciddi Bir Sorunu Beraberinde Getirdi

Koronavirüs salgını sonrası artan uzaktan eğitim uygulamaları ve eve kapanmak zorunda kalmamız, internetle ilgili, bir çok kişinin farkına bile varamadığı ciddi bir sorunu beraberinde getirdi.