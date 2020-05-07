Koronavirüs Salgını, İnternetle İlgili Ciddi Bir Sorunu Beraberinde Getirdi

Birleşmiş Milletler'in bir ajansı olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), bazı çocukların, Koronavirüs salgını sebebiyle erken yaşta online ortamlara itildiği konusunda bir uyarı yayınladı. Birlik, küçük yaşta web erişimi sağlanan ve online ortamlarda daha fazla vakit geçiren çocukların siber zorbalık ve diğer riskler ile karşılaşma ihtimallerinin arttığını belirtiyor.
ITU'nun tahminlerine göre normalde okulda olması gereken 1,5 milyar çocuk, şu anda evlere kapanmış durumda. Uzaktan eğitim uygulamaları ve can sıkıntısının azaltılması gibi sebeplerle de çocuklar, internette çok fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor.
Bir ITU direktörü olan Doreen Bogdan-Martin, konu hakkında yaptığı açıklamada çocukların; ailelerinin istediklerinden daha önce ve kendilerini koruyacak yetenekleri edinmeden online olmaya başladığını söyledi. Bogdan-Martin, internete erişimin çocukların eğitimi için çok önemli olduğunu belirtirken, yine de bu erişimin hayatı yönlendirmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
ITU, şu anda çocukları online ortamlarda korumak için standartlar ve yönergeler hazırlıyor ve birkaç hafta içerisinde bunları yayımlamayı planlıyor. Çocuklarının internet kullanımı konusunda endişe duyan aileler ise bu süre içerisinde ekran süresini sınırlayan veya çeşitli internet sitelerine erişimi engelleyen araçları kullanabilirler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın