Koronavirüs Salgınında Yeni Bilmece: Flurona / Gripona Nedir, Tehlikeli mi?

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan, Flurona/Gripona olarak adlandırılan ve paniğe neden olan durum tam olarak ne anlama geliyor? Gerçekten tehlikeli mi?

  • Levent Öztürk
Flurona / Gripona Nedir, Tehlikeli mi?

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