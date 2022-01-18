Koronavirüs Salgınında Yeni Bilmece: Flurona / Gripona Nedir, Tehlikeli mi?

Hem grip, hem de Covid-19'un aynı anda insanlara bulaşması, yeni bir bilmeceyi de beraberinde getirdi. Uzmanlar, bir süredir bu iki virüsün bir arada yaşaması durumunda, yani korkutucu "ikiz salgın" durumunda yaşanabileceklerden endişeleniyordu. Her iki hastalığın sağlık sistemi üzerindeki yorucu etkisinin yanı sıra, insanların bu hastalıklara aynı anda yakalanmalarından korkuluyordu.
Son dönemlerde basında "flurona" (İngilizce grip 'flu' ve corona kelimelerinin birleşimi – 'Gripona') olarak adlandırılan ve endişe verici gözüken başlıklar yer almaktaydı. Ancak, her ne kadar bu konudaki haberler korkutucu gibi gözükse de bunun yeni ve büyük bir tehlike olmadığını belirtmekte fayda var. Yani bir insanın aynı anda iki virüse de maruz kalması, başlangıçta olduğu gibi paniğe neden olacak bir durum değil.
Öncelikle bilinmesi gereken şu: "Flurona" olarak adlandırılan yeni veya özel bir hastalık bulunmuyor. Her ne kadar basında tekil gözüken bu isimle anılsa da, aslında tanımlanan şey iki virüsün birleşimi değil, iki virüsün de aynı anda bir kişiye bulaşmış olması. Her iki hastalığa aynı anda yakalanmanın sadece birine yakalanmaya göre çok daha can sıkıcı ve rahatsız edici olduğu kesin. Ama bu durum, kabuslardan fırlamış tehlikeli bir mutasyona işaret etmiyor.
Ayrıca grip (inflüanza) ve SARS-CoV-2 birleşik enfeksiyonu yeni bir olay da değil. 2020'nin başlarında da bu tür vakalar yaşanmaktaydı. Son zamanlarda bu haberler artmış gibi gözükse de, çoğu yerde COVID ve grip testleri aynı anda yapılmadığı ve birleşik enfeksiyonlar takip edilmediği için gerçekten sayılarının artıp artmadığını bilmiyoruz.
Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, maske ve sosyal mesafe gibi önceki yıllara göre çok daha yüksek korunma önlemleri sayesinde geçtiğimiz yıl grip vakalarının sayısının çok az olması. Bu yıl vaka sayısı geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla olsa da, içinde bulunduğumuz mevsim için normal gözüktüğü söyleniyor. Bu yüzden de önceki yıla göre daha fazla birleşik enfeksiyonun olmasının pek şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta da, COVID'e karşı aşı olurken grip aşılarının atlanmaması ve her iki virüs karşı aşı olunması. Aşılar yüzde 100 etkili olmasa da virüse karşı oldukça önemli bir savunma hattı oluşturuyor ve her iki aşının da olunması, iki virüsten birinin bulaşma durumunda yaşanabilecek komplikasyonların en aza inmesine yardımcı oluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın