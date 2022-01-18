Koronavirüs Salgınında Yeni Bilmece: Flurona / Gripona Nedir, Tehlikeli mi?

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan, Flurona/Gripona olarak adlandırılan ve paniğe neden olan durum tam olarak ne anlama geliyor? Gerçekten tehlikeli mi?