Koronavirüs Sürecinde Sağlam Bir Psikoloji İçin Neler Yapmalıyız?

"Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkilerle daha iyi başa çıkabilmek, kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor," diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, açıkladı.