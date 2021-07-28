Koronavirüs vaka sayısı en çok artan 5 il açıklandı

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre son bir haftada (17-23 Temmuz) vaka sayısı en fazla artan il Siirt oldu. Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Kentte bir önceki hafta bu sayı 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.
VAKA SAYISI 3 BÜYÜKŞEHİRDE DE ARTTI
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.
Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.
"Aşı Olup Tedbirlere Uymak Zorundayız"
Bakan Koca, ilk paylaşımında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
Vaka Sayısı En Fazla Artan İller
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu.
Bakan Koca "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" dedi.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun. pic.twitter.com/AKGe6cV87R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
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