Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka Sayısında Artış Yaşanıyor

Türkiye'de COVID-19 vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, yapılan 53.486 yeni testin 1.492'si pozitif sonuçlandı. Bu sayı, düne göre 224 kişilik bir artış anlamına geliyor. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 24 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 191.657'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.025'e yükseldi.