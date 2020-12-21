Koronavirüs nasıl bir mutasyon geçirdi? Aşılar yeni türe etkili olacak mı?

Koronavirüsün yeni mutasyonu VUI-202012/01 dünyanın gündeminde. Peki, koronavirüste nasıl bir mutasyon oldu? Koronavirüsün yeni türü hakkında neler biliyoruz? Aşılar koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olur mu? İşte bilinenler