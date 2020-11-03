Koronavirüsün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Dudak ve ağızda çıkıyor!

Yeni bir koronavirüs araştırması sonucuna göre, virüsü taşıyan kişilerin ateş ve öksürük gibi sempromlara ek olarak dudaklarda kabuklanma ve kuruluk gibi etkiler de görülebiliyor.
"Koronavirüse Yakalananların Ciltlerinde de Semptomlar Ortaya Çıktı"
İngiliz Dermatologlar Derneği araştırma sonuçları ile ilgili, "COVID-19 salgını sırasında, sağlık kurumları tarafından listelenen ana ateş ve öksürük semptomlarına ek olarak, virüsü olan kişilerin ciltlerinde de semptomlar geliştirebileceği açıkça ortaya çıktı" dedi.
Bu semptom Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) web sitesinde resmi bir semptom olarak listelenmemiş olsa da, Çin ve Avrupa'dan gelen raporlar , koronavirüs vakalarının yüzde 20'sine kadarının cildinin de etkilenebileceğini gösterdi.
Ayrıca Eatthis.com bir ankete katılanların %75'inin COVID-19 semptomu olarak çatlak veya kuru dudaklar yaşadığını ortaya çıkardı.
"Dudaklar İyileştikçe Ağrıyabilir"
Koronavirüs gibi virüsler sıklıkla vücudu kurutarak dudakların kurumasına neden olabildiği için bu mantıklı bir sonuç. İngiliz Dermatologlar Derneği, "Bu virüs, birçok bağışıklık reaksiyonunu tetiklediğinden, cildin de etkilenmesi şaşırtıcı değil. Dudaklar iyileştikçe ağrıyabilir ve kuru ve pullu hale gelebilir. Ağız içinde de ağrı oluşabilir. " diyor.
Dudakların Kuruduysa Endişelenmeli misin?
Sadece kuru, çatlamış dudaklara sahip olmanız, koronavirüs kaptığınız anlamına gelmez. Kuru dudaklar, yalnızca virüslerle değil, birçok şeyle ilişkili çok yaygın bir sorundur. Hava durumu, dudakların aşırı yalanması ve hatta bazı ilaçlar gibi nedenlerle kuru veya çatlamış dudaklara sahip olabilirsiniz.
Özellikle soğuk havalar yaklaşırken, iklim değişikliğinden dolayı daha kuru, çatlamış dudaklar herkesin sorunu haline gelebiliyor. Bunu gün boyunca dudak kremi uygulayarak , bol su içerek ve hatta geceleri odanızda nemlendirici kullanarak tedavi edebilirsiniz.
Soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkarken dudaklarınızı da kapatmaya çalışmalısınız. Tüm bunlardan sonra hala ciddi şekilde çatlamış ve kuru dudaklar yaşıyorsanız, bir dermatoloğa danışmanızda fayda var.
Maske Takmak da Kuru Dudaklara Sebep Olabilir
Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, kuru dudaklar ve ağız söz konusu olduğunda başka bir suçlu olabileceğini öne sürüyor: uzun süre maske takmak.
Sağlık uzmanları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının %53'ünün ağız kuruluğu ve %66'sının dudak kuruluğu hissettiği ortaya çıktı. Bunun nedeni maske ile uzun saatler çalışmak ve gün boyunca dudakların kuru bir ortamda bulunması.
Eğer kuru dudaklara koronavirüsün (COVID-19) ateş, nefes darlığı veya kuru öksürük gibi diğer belirtileri eşlik ediyorsa, hemen bir doktora danışın.
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