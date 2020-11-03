Koronavirüsün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Dudak ve ağızda çıkıyor!

Dikkat edilmesi gereken yeni bir koronavirüs (COVID-19) semptomu olabilir ve bu detay sizi şaşırtabilir. İngiliz Dermatologlar Derneği'ne göre, dudaklarınız kabuklanmış veya kuru hissediyorsanız, bu bir koronavirüs belirtisi olabilir.