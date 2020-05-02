Koronavirüs'ün Etkileri, Apple'ın Açıkladığı Yeni Verilerde Hissedildi

Apple'ın duyurduğu veriler, COVID-19 salgınının firmayı tökezlettiğini gösterdi. Ancak yine de şirketin yüzünü güldüren detaylar var.

COVID-19'un Etkileri Apple'ın Çeyrek Verilerinde

Apple, 28 Mart itibariyle sonlanan mali 2020 ikinci çeyrek gelirlerini açıkladı. Birçok firma gibi COVID-19 küresel salgınından etkilenen Apple, yalnızca yüzde 1 büyüdü.

Firmanın gelirleri geçen seneki çeyrekte 58,01 milyar dolar iken, bu sene 58,313 milyar dolara yükseldi. Donanım bölümlerinin çoğunda gerileme yaşandığı gözlendi. iPhone, 28,962 milyar dolar ile (geçen sene 31,051 milyar dolar idi) her zamanki gibi gelirlerin en büyük bölümünü oluşturdu.

Mac, 5,513 milyar dolardan 5,351 milyar dolara gerilerken iPad'in 4,872 milyar dolardan 4,368 milyar dolara düştüğü gözlendi.

Yükselişler ise hizmetlerde, giyilebilir teknolojilerde ve ev cihazlarında yaşandı. Hizmetler yüzde 16,5 büyüyerek 13,34 milyar dolara ulaşırken giyilebilir, ev ve aksesuarlar önceki yıla göre yüzde 22,5 büyüyerek 6,284 milyar dolar gelir sağladı.

Rapor, iPhone'un Apple'ın gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturduğu gösteriyor ancak bu şaşırtıcı değil. Apple TV+, Apple Music, Apple News+, Apple Card gibi hizmetlerdeki büyüme ise firmanın bu alanlara önem vermeyi sürdüreceğinin bir işareti.

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