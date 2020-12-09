Korsan Olarak En Çok Kullanılan Yazılım, Eminiz Sizi de Şaşırtacak

Her ne kadar ücretsiz olarak kullanılabiliyor olsa da, bilgisayar korsanlarının en çok sevdiği ve korsan olarak en çok kullanılan yazılımın adı sizi de şaşırtacak.