Korsan Olarak En Çok Kullanılan Yazılım, Eminiz Sizi de Şaşırtacak

İngiltere'de ve Dünya genelinde en çok kullanılan korsan yazılımları inceleyen araştırmalar, pahalı yazılımların yoğunlukta olduğu konusunda hem fikir. Ancak nispeten ucuz araçların bile korsanlar arasında hala popüler olduğu da bir gerçek. Computer Disposal Limited (CDL), en yaygın olarak hangi uygulamaların korsan olarak kullanıldığını belirlemek için yüzlerce yazılım adını "torrent" ve "ücretsiz indir" terimleriyle eşleştirerek Google arama verilerinde analiz etti.
CDL, Adobe yazılımlarının İngiltere'de genelinde en çok indirilen 10 yazılımın büyük bir kısmını oluşturduğunu tespit etti. Adobe yazılımlarının pahalı olduğu düşünüldüğünde, bu çok da şaşırtıcı değil.
Peki; Dünyanın "En Korsan" Yazılımı Hangisi?
Asıl beklenmedik olan şey, CDL'nin dünya çapındaki arama verilerine bakarak araştırmasını tekrarladığında, WinRAR'ın en üstte çıkmış olması. 40 günlük ücretsiz deneme ile gelen ve süresiz olarak kullanılmaya devam edilen mütevazı veri sıkıştırma aracı görünüşe göre dünyada korsan kopyası en çok kullanılan yazılım.
Korsan yazılım listesine bakıldığında, fiyatın genellikle önemli bir faktör olduğu açık, ancak ucuz veya ücretsiz araçların bile korsan kopyalarının kullanılıyor olması, bazı kullanıcıların güvenlik riskine bakmaksızın en sevdikleri yazılımı edinmek için yasadışı yolları tercih ettiğini gösteriyor.
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