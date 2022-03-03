Kripto Para Borsası Binance'dan Rusya kararı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin, Binance platformlarını kullanamayacaklarını duyurdu.
Binance'dan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığı ifade edildi.
"Yaptırım Olmayacak"
Geçtiğimiz günlerde Binance sözcüsü, Rus yatırımcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını açıklamıştı.
Binance sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada kripto paraların amacının finansal özgürlük sunmak olduğunu bu sebepten ötürü Rus kullanıcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını aktarırken, "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadesini kullanmıştı.
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