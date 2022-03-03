Kripto Para Borsası Binance'dan Rusya kararı!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası art arda yaptırım kararları gelmeye devam ederken, Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'dan da önemli bir açıklama geldi.

Binance'dan Rusya kararı!

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