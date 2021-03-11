Kripto Para Dolandırıcılığında Vurgun!

Chainalysis verilerine göre kripto para dolandırıcılığı son bir yılda 8,6 milyar dolara ulaştı. Dark Web üzerinden kripto para kullanılarak yapılan satışlar ise son bir yılda %70 artarak 790 milyon dolar oldu. Bu suçları finans terörizmi, hackleme ve kara para aklama gibi diğer kripto suçlar izledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kripto para borsası Narkasa CEO'su Erdal Kaya, "Kripto para piyasalarındaki değer artışı her geçen gün daha fazla insanı yatırım yapmaya yönlendiriyor. Ancak bu durumun kripto saldırganların iştahını kabarttığı da bir gerçek. Bu noktada yatırımcıların özellikle kişisel veri güvenliğini garanti eden borsalar üzerinden işlem yapması hayati önem taşıyor." dedi.
Siber güvenlik kripto para borsaları için hayati öneme sahip
Kripto para borsalarının kullanıcıları için sağladığı güvenliği belirli kriterler kapsamında değerlendiren CER'in yayınladığı listeye göre, siber saldırılar karşısında dünyanın en güvenli 100 kripto para borsası arasında 3 Türk şirketin yer aldığını söyleyen Erdal Kaya, "Listede dünyanın farklı ülkelerinden kripto para borsaları, ciddi bir analizle değerlendirmeye alınıyor. Narkasa olarak listede 50. sırada yer alarak Türkiye'den listeye en üst sıradan giren Türk şirket olduk. Bu başarımızı çok yakın zamanda sahada da test etme fırsatı bulduk. 3 Martta dünya genelinde kripto para borsalarına ciddi bir saldırı düzenlendi. Kısaca özetlemek gerekirse kötü niyetli yazılımcılar, XRP Ledger'ın Partial Payment özelliğinden yararlanarak kurumlardan, özellikle de borsalardan milyonlarca dolar değerinde XRP elde etti. Biz ise Narkasa olarak erken müdahale edilmesi sayesinde zarar görmeden atlattık." ifadelerini kullandı.
Yaşlılar ve deneyimsiz yatırımcılar hedef alınıyor
Suç faaliyeti yoluyla kazanılan kripto paraların küçük ama güçlü bir suçlu kesimine gittiğine dikkat çeken Narkasa CEO'su Erdal Kaya, "Dünya genelinde kripto saldırganların genellikle pozisyonlarını ve yetkilerini kötüye kullanan küçük ama güçlü bir kitleden çıktığını görüyoruz.
Kara para aklamanın ise tüm kripto suçlarında ortak payda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yasa dışı olarak kripto para kazanan her suçlu, nihayetinde onları nakde dönüştürmek için varlıklarının kökenini gizlemek zorunda kalıyor. Son bir yılda en çok dolandırıcılık suçlarıyla öne çıkan kripto korsanlar da ekosistemi yeterince tanımayan, yaşlı veya deneyimsiz kitleyi hedef alıyor. Borsalar ise kullanıcıların dolandırılmasını ve başarılı dolandırıcıların para yatırmasını veya nakde çevirmesini engellemesi bakımından korumacı ve yardımcı bir rol üstleniyor." dedi.
Kişisel veri ve varlıkların güvenliği önceliğimiz
Narkasa olarak son teknoloji kullanarak ve dünya standartlarını baz alarak oluşturdukları platform ile hem profesyonel hem de yeni kullanıcılara güvenli bir kripto para ticareti deneyimi sunduklarını belirten Kaya, "Kişisel bilgi ve varlıkların güvenliği Narkasa olarak en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda bağımsız uluslararası denetim firmaları tarafından periyodik denetimlere tabi tutulan en yüksek güvenlik standartları ile hizmet veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile AML / CTF ve KYC politikalarına uygun olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu sayede kısa zamanda kripto para ekosisteminde ciddi bir itibar kazanmayı başardık. Amacımız kripto para ticareti ile yatırımlar yapmak isteyen herkes için güvenli bir liman yaratmak." şeklinde konuştu.
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