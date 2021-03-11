Kripto Para Dolandırıcılığında Vurgun!

Büyük ivme kazanan ve kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paralarda, siber korsanlar durumu fırsata çeviriyor. Yerli kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya, kripto para dolandırıcılığının son bir yılda 8,6 milyar dolara ulaştığını belirtirken, kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.