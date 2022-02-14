Netflix'ten Bir Sürpriz Daha: Büyük Kripto Hack'i Belgesel Oluyor!

Netflix'ten bir sürpriz yapım daha: Netflix'in yeni belgeseli, büyük kripto para hack'i ve aklaması yaptığı iddia edilen çifte, yani Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'a odaklanacak...

14 Şubat 2022 15:21

Levent Öztürk