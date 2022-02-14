Netflix'ten Bir Sürpriz Daha: Büyük Kripto Hack'i Belgesel Oluyor!

Netflix, 4,5 milyar dolar değerinde çalıntı Bitcoin'i akladığı iddia edilen çift hakkında bir belgesel dizisi hazırlıyor. Bu belgesel, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'ın suçlarla bağlantılı olarak tutuklanmasından birkaç gün sonra ve pek çok kişinin Morgan'ın rapçi ikinci kişiliği Razzlekhan, diğer adıyla "Wall Street'in Timsahı"nın ile tanışmasından kısa bir süre sonra geliyor.
Belgesellerin yönetmenliğini, Tiger King'in baş yapımcısı ve FYRE: The Greatest Party That Never Happened'in yönetmeni Chris Smith üstlenecek. Theranos skandalı hakkında bir belgesel olan The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley'i portföyünde barındıran Nick Bilton ise baş yapımcılığını üstlenecek. Netflix, dizinin olası çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi vermedi.
Adalet Bakanlığı (DOJ), Morgan ve Lichtenstein'ı, adı açıklanmayan bir bilgisayar korsanının 119.756 Bitcoin'i Lichtenstein'a bağlı bir cüzdana aktarmayı başardığı iddia edilen 2016 kripto borsası Bitfinex hack'inde rol oynamakla suçluyor. Çiftin, altın ve NFT satın almayı da içeren bir kripto para birimi işlemleri "labirenti" yoluyla çalınan fonları aklamaya çalıştığı da iddiaların arasında yer alıyor.
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