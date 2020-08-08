Kripto Para Piyasası, Yerel Kripto Para Birimi KOIN ile Tanışıyor

Dijital varlıklar için kullanıcı odaklı işlem platformu Koindex, benzersiz altyapısı ve Al-Sat Kazan özelliğiyle Ağustos'ta kullanıcıların hizmetine açılacak. Koindex, uzun vadeli ve güvenli yatırım sunma garantisiyle Türk mühendislerinin uzmanlığı ve yoğun çalışmalarıyla geliştirdiği kendi kripto para birimi KOIN'i kripto para piyasasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Koindex tarafından yaratılan ve kullanıcılarına sunulan benzersiz bir dijital varlık olarak sürdürülebilir yapısıyla öne çıkan KOIN, kendine özgü ve uzun vadeli bir borsa yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sadece KOIN'i hesaplarında tutarak çok kolay ve hızlı bir şekilde Koindex işlem gelirlerinden pay alabiliyor. Ayrıca, belirli bir aralıkta hareket ederek fiyat istikrarını kendiliğinden sağlayan bu kripto para diğer dijital varlıklara göre fark yaratmaya hazırlanıyor.
Piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı olacak
Fiyat dalgalanmalarına ve piyasa çöküşlerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış dijital varlık KOIN'in değeri; BTC, altın ve USD'den oluşan bir endekse sabitlendi. Endeksin özgün tasarımı nedeniyle kullanıcılar, uzun vadede KOIN fiyatında istikrarlı bir artış bekleyebilirler. Fiyat alt ve üst limitlerinin belirlenmiş olması, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı KOIN'i güvenilir kılıyor. Koindex kullanıcılarının sayısı arttıkça, KOIN sahiplerine yapılan gelir paylaşımlarının tutarı da artacak.
Blockchain teknolojisi gelişirken kripto paralar gün geçtikçe değer kazanıyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen kullanıcılara cazip gelen bu piyasa çok yakında KOIN'i bünyesine katacak. Adlarını sıklıkla duyduğumuz kripto paralar piyasadaki talebe göre değerlenirken KOIN, hem kazanç potansiyeli yüksek hem de değer kaybetme riski olmayan dünyanın ilk kripto para birimi olacak. Bitcoin, Dolar ve altına endeksli yatırım aracı olarak piyasada yerini alırken, bu özelliğiyle piyasadaki dalgalanmalara karşı riski minimuma düşürme hedefi, KOIN'i uzmanların ve akıllı yatırımcıların öncelikli tercihi yapacak.
KOIN sahipleri, Koindex gelirlerine ortak oluyor
Koindex, işlemlerden elde ettiği gelirlerin belirli bir kısmını KOIN sahiplerine dağıtıyor. Dolayısıyla, Koindex dijital varlık platformu büyüdükçe, bu platform üzerinde işlem yaparak KOIN elde eden kullanıcıların kazancı da artıyor. Hesabında daha fazla KOIN olanlar, Koindex'in işlem gelirlerinden daha yüksek pay kazanacak.
Cüzdanında KOIN tutan kazanıyor
Koindex üzerinde gerçekleşen alım satım işlemleri esnasında üretilen KOIN token, alınıp satılabilen dijital bir değer niteliği taşıyor. Tut Kazan işlevinden faydalanarak ekstra kazanç elde etmek isteyen kullanıcılar, sahip oldukları KOIN'i hesaplarında 30 veya 90 gün tutma sözü vererek, yüzde 8'e varan oranlarda ek KOIN kazanacak. İşlemlerden doğan gelirlerin kullanıcılarla paylaşıldığı Koindex'te, bu gelir paylaşımından sadece KOIN sahipleri faydalanabiliyor.
Öncü Yatırımcı Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor! KOIN sahibi olmak için sunulan bu sınırlı fırsattan yararlanın!
İlk işlem gününü beklemek yerine, Öncü Yatırımcı Günleri'nden birine katılarak KOIN'i çok daha uygun bir fiyata almanız mümkün. Bu program tablodaki gibi gerçekleşecek:
KUSD ve IUSD
Kullanıcılar, Öncü Yatırımcı Günleri'nde daha da avantajlı hale gelmek isterlerse Koindex tarafından üretilen KUSD / IUSD işlem çiftini kullanabilirler. KUSD ve IUSD KOIN üretimi için işlem çifti olarak hareket ederler, bu da kullanıcıların otomatik KOIN üretimini daha kolay gerçekleştirmelerini sağlar. Kullanıcılar USDT kullanarak tek adımda KUSD ve IUSD satın alabilirler. Koindex'te KUSD / IUSD satışları 5 Ağustos'tan itibaren başlamış durumda.
VIP ve Premium kullanıcılar, yani belirli bir miktarın üstünde KUSD / IUSD satın alan kullanıcılar, satın alma sırasında ekstra bonus alacaklar ve Öncü Yatırımcı Günleri'ne daha avantajlı bir şekilde katılabilecekler.
Geleceğe yatırım KOIN'le daha kazançlı, daha güvenli
Japon iş adamlarının yatırımıyla Türkiye'de kurulan dijital varlık alım-satım platformu Koindex'in kendi platformunda kullanıma sunduğu kripto para birimi KOIN Türkiye'de, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yüksek hacimde hızlı işlem desteği sunan Koindex'te yerini alacak kripto para birimlerinden KOIN, geleceğin en kazançlı yatırım aracı olma yolunda ilerleyecek. Koindex CEO'su Anthony Knode, KOIN'in yeni nesil yatırıma nasıl öncülük ettiğini şu sözleriyle vurguladı: "Sektördeki rakiplere göre düşük işlem ücretleri ve alternatif kazanç modelimiz fark yaratan özelliklerimiz. Türkiye'deki yatırımcılarımızın özellikle KOIN üzerinden kazanç modelini çok seveceğini düşünüyoruz ve herkesi ilk deneyim için Öncü Yatırımcı Günlerimize katılmaya bekliyoruz"
Koindex'e ücretsiz kaydolmak ve Öncü Yatırımcı Günleri'nde indirimli KOIN sahibi olmak için tıklayın.
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