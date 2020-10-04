Küfürbaz Papağanlar, Hayvanat Bahçesini Zora Soktu

Bir grup Afrika Gri Papağanı, İngiltere'deki Lincolnshire Vahşi Yaşam Parkı'na problem oldu. Problemin sebebi ise, beş kuşun kötü ve küfürlü dil kullanmaya karşı ortak bir yatkınlığı olmasıydı. Kuşlar park tarafından yeni sergilenmeye başlamıştı ve Ağustos ayında aynı odada karantinaya alınmışlardı. Ancak kısa süre içerisinde kuşların paylaştığı tek şeyin türleri olmadığı ortaya çıktı.
Parkta 1.500 papağan yer alıyor ve var olan hayvanları korumak için yeni gelen hayvanlar, diğer kuşlara bulaşabilecek hastalık belirtilerinin incelenmesi için ayrı bir bölüme alınıyor. Kuşlar bir araya geldikten kısa bir süre sonra küfürlü kelimeler kullanılmaya başladı ve park çalışanları da başlangıçta bu duruma gülüp geçti. Ancak görünene göre bu pek de iyi bir fikir değildi. İnsanların gülmesi ile daha da cesaret bulan kuşlar daha fazla küfretmeye başladılar ve bazı kuşlar insanların tepki olarak gülmelerini kopyalamaya başladı. Kısa süre içerisinde papağanlar kendi kendilerine küfredip gülmeye başlamışlardı ve bu da bulundukları karantina ortamını genel müdür Steve Nichols'un tanımlamasıyla bir "yaşlı işçiler kıraathanesine" dönüştürdü.
Nichols, Lincolnshire Live ile yaptığı bir röportajda şu cümleleri kurdu: "Son 25 yıldır her zaman, bazen biraz kötü dile sahip papağanları almışızdır ve buna alışkınız. Arada bir küfreden birine rastlarsınız ve bu her zaman komiktir. Küfrettiklerinde bunu hep komik buluruz. Ancak şans eseri, beşini aynı hafta aldık ve hepsi beraber karantinada olduğundan dolayı oda küfreden kuşlarla doldu. Genellikle onlar daha fazla küfrettikçe siz de daha fazla gülersiniz ve bu da onların tekrar küfretmesini tetikler.""
Bu "asi kuşlar" bir süre sonra gösterim alanına taşındılar ancak 20 dakika geçmeden ziyaretçilere de küfretmeye başladılar. Her ne kadar çoğumuz gibi bu ortamda eğlenceli bir şey arayan ziyaretçiler tarafından bu küfürler sorunsuz karşılanmış olsa da, çalışanlar hafta sonu gelecek olan genç ve etkilenebilecek ziyaretçi akınından endişelendikleri bildirdi.
Papağanlar, kısa süre içinde gençler ve çocukların kulaklarından uzakta olan kapalı bir alana taşındılar ve birbirlerinden daha az küfür öğrenmeleri ve diğer kuşlardan daha "papağan benzeri" sesler öğrenmeleri ümit edilmekteydi.
Afrika gri papağanları oldukça zeki hayvanlar ve kolay etkilenebilir doğaları ile tanınıyorlar. Bu kuşlar, hemen her türlü kaynaktan geniş bir aralıktaki sesleri alabiliyor ve bu sesler küfreden bir insandan havlayan bir köpeğe kadar çok farklı içeriklerde olabiliyor.
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