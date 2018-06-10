Kulaklık Girişini Özleyenlere Özel Modül!
Son zamanların çok konuşulan telefon üreticisi, kulaklık girişinin eksikliğinden rahatsız olan kullanıcılar için tuhaf bir çözüm üretti.
Essential, kulaklık girişinin eksikliğinden rahatsız olan kullanıcılar için tuhaf bir telefon modülü geliştirdiğini açıkladı. Şirketin paylaştığı tweet'e göre bu modül kolaylıkla Essential Phone cihazınıza takılabiliyor ve 3.5mm ses jakı ile birlikte MQA oluşturma ve audiophile-sınıfı amp ile yüksek empedanslı kulaklıkları destekliyor.
Ancak ilk tepkiler pek olumlu değil; bir çok kullanıcı, ürünün fotoğrafını gördüğünde çok saçma ve kaba göründüğünü belirtti. Açıkçası bir çok telefon bu kadar kapsamlı bir kulaklık girişine sahip değil, ayrıca cihazın dışı titanyum kaplı, yani oldukça dayanıklı, ki bu element hafif, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli bir metal.
Essential ürünün bu yaz içerisinde sevk edilmeye başlayacağını açıkladı. Yani markanın bu ürünü ciddiye aldığını söyleyebiliriz. Şirket ayrıca cihazın fiyatını da ilerleyen günlerde açıklayacağını bildirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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