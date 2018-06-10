Kulaklık Girişini Özleyenlere Özel Modül!

Son zamanların çok konuşulan telefon üreticisi, kulaklık girişinin eksikliğinden rahatsız olan kullanıcılar için tuhaf bir çözüm üretti.

Essential'dan Kulaklık Girişini Özleyenlere Özel!

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