Küresel Çip Sıkıntısı Hakkında İlk Kez Umut Verici Bir Açıklama Geldi

Yaklaşık bir hafta kadar önce, Computex 2021 sanal etkinliğinde konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, mevcut küresel çip sıkıntısının yıllarca sürmesinin beklendiğini söylediğinde çip endüstrisi için oldukça kötü bir gelecek görüntüsü çizdi. Çip üretim sıkıntısı kesinlikle çok yaygın olsa da, görünüşe göre herkes Gelsinger'in tahminine katılmıyor. Goldman Sachs'ın Asya Baş ekonomisti Andrew Tilton, şimdiden "bugünün en kötü dönem" olduğuna inanıyor ve yılın ikinci yarısında işlerin daha iyi olacağını belirtiyor.
Gelsinger, konuşmasında COVID-19 salgını sırasında evlerden çalışma ve uzaktan eğitime büyük geçiş nedeniyle tedarik zincirlerinin akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve benzerlerine ağırlaştığına dikkat çekmişti. Tilton da, tedarik zinciri krizini kabul ediyor, ancak Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde tedarik zincirlerinde "göze çarpan bir sıkılaşma" olduğunu ve TSMC gibi birçok çip üreticisinin işleri hızlandırmak için hazır olduğunu belirtiyor.
Yine de Andrew Tilton, son zamanlarda salgın dışındaki sorunların da ortaya çıkmaya başladığından dolayı temkini elden bırakmıyor. Örneğin, şu anda Tayvan, yarı iletken fabrikalarının bol su kaynağına ihtiyaç duyduğundan dolayı çip tasarımını da etkileyen uzun yıllardır görülen en kötü kuraklıklardan biri ile karşı karşıya.
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