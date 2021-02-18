Kuzey Koreli Hacker'lar, COVID-19 Aşısını Geliştiren Pfizer'i Hack'lemiş

Yeni haberlere göre Kuzey Koreli hacker'lar, COVID-19 aşısı geliştiren Pfizer'den aşı ve tedavi bilgilerini çalmayı denemişler. Sonuçta ne olduğu ise gizemini koruyor...