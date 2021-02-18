Kuzey Koreli Hacker'lar, COVID-19 Aşısını Geliştiren Pfizer'i Hack'lemiş

İddialara göre Kuzey Kore, ecza devi Pfizer'i hack'leyerek Koronavirüs aşısı ve tedavi bilgilerini çalmaya çalıştı. Çok sayıda medya haberinde belirtilene göre Güney Kore istihbarat ajansı, geçtiğimiz salı günü kapalı düzenlenen bir seansta bulgularını kanun güçleri ile paylaştı.
Reuters'ın söylediğine göre Güney Kore parlamentosu istihbarat komitesinin bir üyesi olan Ha Tae-keung, siber saldırılar sırasında Covid aşısını ve tedavi teknolojilerini çalma girişimi olduğunu ve Pfizer'in hack'lendiğini söyledi. Ancak hack denemesinin ne zaman gerçekleştiği veya başarılı olup olamadığı henüz belli değil. Pfizer ise konu hakkında bir yorum yapmadı.
The Wall Street Journal ise, Aralık ayındaki bir haberinde Kuzey Koreli hacker'ların ABD, İngiltere ve Güney Kore'de aşı üzerinde çalışan en az altı ecza firmasını hedeflediğini bildirmişti. Ayrıca dağıtımcılar ve tedarikçiler de COVID-19 aşıları hakkında bilgi çalmak için hack saldırılarının hedefi olmuşlardı.
Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile beraber geliştirdiği aşı, ABD'de Aralık ayında acil durum kullanımı için onaylanmıştı. Şu anda bu aşı, Moderna'nın geliştirdiği aşı ile beraber ülke içerisinde uygulanmaya başlanmış durumda. Geçtiğimiz hafta Başkan Joe Biden, ABD'nin ek olarak 100 milyon Moderna ve 100 milyon Pfizer aşısı daha aldığını ve artık tüm Amerikalıların aşılanması için yeterli kaynağın sağlandığını söylemişti.
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