La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

Netflix'in sevilen dizilerinden La Casa De Papel'in 5. sezonu ne zaman yayınlanacak? sorusu yanıt buldu. 2 cilt halinde yayınlanacak olan yeni sezon bölüm tarihleri ile ilgili detaylar şu şekilde...