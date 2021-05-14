La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 5. sezon dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Netflix Türkiye hesabından bugün La Casa de Papel'in 5. sezonuna ilişkin paylaşım yapıldı, çekimlerin tamamlandığı duyuruldu. Şimdi merak edilen soru: La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?