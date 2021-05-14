La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel Netflix'in en popüler dizilerinden biri. Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan İspanyol suç dramasının 5. sezonu merakla bekleniyor ve bekleyiş oldukça uzun sürdü. Netflix Türkiye'den ise bugün dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter'dan paylaşılan mesajda dizinin 5. sezonu için çekimlerin tamamlandığı duyuruldu: "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı"
Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021
La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?
4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftasında yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ile ilgili Yapımcı Alex Pina, daha önce 4. sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.
Dizi, yayınlanan son sezonunun ilk dört ayında 65 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. La Casa De Papel 5. sezonun başlayacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak dünyada diziyi yakından takip eden farklı sitelerde tahminler var.
Daha önce 5. sezon için Ağustos iddiaları ortaya atılmıştı. Express, Small Screen, Netflix Life gibi sitelere göre ise 5. sezonu izlemek için Eylül ya da Ekim aylarını bekleyebiliriz. Dizinin 5. sezonunun 10 bölümden oluşacağı da ifade ediliyor.
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La Casa De Papel Konusu
La Casa de Papel ilk yayımında "Profesör" (Alvaro Morte) olarak adlandırılan bir deha tarafından hazırlanmış bir soygunun hikayesini anlatıyor. Dizi, iş üzerindeki çeşitli karakterleri anlatmak için geçmişe dönüşleri ve diğer teknikleri kullanıyor ve pek çok sürprizi de içeriyor.
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