La Casa de Papel 5. sezonda heyecan tırmanıyor! Tatiana kilit isim mi?

La Casa de Papel'in 5. sezonu dizinin sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. La Casa de Pape 5.sezon soyguncuların tarihinin sonunu işaret edecek. Ancak bir soru ortaya çıkıyor: Tatiana'nın önemli bir rolü olacak mı?

La Casa de Papel 5. sezon: Tatiana önemli bir rol oynayacak mı?

Tüm La Casa de Papel hayranlarının kafasında birçok teori var. Çünkü evet, 5'inci sezon son sezon olacak. Bu nedenle hikayeyi bitirmek gerekiyor. Ve görünüşe göre, Berlinli kadın Tatiana önemli bir rol oynayabilir.

Onun hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Çoğu hayranın kafasını karıştıran da bu. Bilinen tek şey kadının Berlinli ve hırsız olduğu. Bir de zaman zaman kritik noktalarda vurgun sırasında kocasına yardım etmeye geldiği. Bu nedenle genç kadın birkaç geçmişe dönüş görüntüsünde ortaya çıkıyor.

PROFESÖR TATİANA'YA GÜVENMİYOR

Ancak önemli bir şeyi bilmiyoruz: Şu anda Tatiana yaşıyor mu? Şu an için hiçbir şey bunu kanıtlamıyor. Emin olduğumuz şey, Profesör'ün ona güvenmediği. Berlin'in yaklaşan ölümünden sonra onun çok üzüleceğini düşünüyor.

Bu nedenle, La Casa de Papel projesinin dışında bırakıldı. Yine de genç kadını 5. sezonda tekrar göreceğiz elbette. Berlinli oyuncu, Tatiana'yla birlikte görüldüğü setten fotoğraflar paylaştı. Bu nedenle genç kadının bu sezonda bir rolü olacak.

TATİANA'NIN ROLÜ İÇİN BAZI TEORİLER VAR

Bunun nasıl bir rol oynayacağını gerçekten bilmiyoruz. Flashbacklerde mi kalacak yoksa şimdiki zamanda gelecek mi? Başka bir teori hayranlar arasında çok popüler. Birçoğu Alicia Sierra'nın aslında Tatiana olduğunu düşünüyor ama biz henüz bilmiyoruz.

Böylece genç kadın kılık değiştirecek ve kocasının ölümüne neden olan soygunculardan intikam almak isteyecekti. Şu an için bu teorinin doğruluğu hakkında daha fazla şey bilmiyoruz. Ancak La Casa de Papel'in 4. sezonunun sonunda, genç kadının soygunculara katılabileceğini gönülden öğrendik.

Her durumda, kesin olan bir şey var, La Casa de Papel'in 5. sezonu patlayıcı olacak. Ve Berlin'in geçmişine biraz daha dalacağız. Yani Tatiana gizli bir silah mı yoksa tehlike mi? Devam edilecek dava.

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