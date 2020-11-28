La Casa de Papel 5. sezonda heyecan tırmanıyor! Tatiana kilit isim mi?

La Casa de Papel'in 5. sezonu dizinin sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. La Casa de Pape 5.sezon soyguncuların tarihinin sonunu işaret edecek. Ancak bir soru ortaya çıkıyor: Tatiana'nın önemli bir rolü olacak mı?