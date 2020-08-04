La Casa de Papel'in yaratıcısından 5. sezon ipuçları! Sezonda neler olacak?

Sevilen İspanyol dizisi La Casa de Papel'in 5. ve final sezonu onayı aldığını "Soygun sona eriyor" ifadeleriyle duyurdu. Çekimleri Danimarka'da başlayacak olan dizinin kadrosuna Miguel Ángel Silvestre ve Patrick Criado katıldı.
La Casa de Papel severler La Casa de Papel'in son serisi için bazı görüntülerinin ortaya çıkmasıyla heyecanlandı. İşte kaçırmış olabileceğiniz ipuçları...
LA CASA DE PAPEL FİNAL SEZONUNDA KİMLER ÖLECEK?
Netflix, La Casa de Papel 5. sezonun hit suç dramasının son serisi olacağını resmen açıkladı. Bu dizinin yaratıcısı Álex Pina son seri için "Neredeyse bir yılı, grubu nasıl yok edeceğimizi düşünerek geçirdik. Profesörü nasıl ele geçireceğiz? Birçok karakter için geri dönüşü olmayan durumlara nasıl girilir?"
"Sonuç; La Casa de Papel'in beşinci sezonunda savaş, en uç ve vahşi seviyelerine ulaşıyor ama aynı zamanda en destansı ve heyecan verici sezon." diyor.
Ew'nin haberine göre Pina, izleyicilerin Denver'ın çocukluk arkadaşı Manila'yı (Belén Cuesta) son 10 bölümde çok daha iyi tanıyacağını söylüyor.
Dizinin hayranlarını endişelendiren bazı görüntüler de yayınlandı. Birincisi, klasik Salvador Dali maskesinin çeteyle eş anlamlı bir fotoğrafıydı. Ancak, sıradan bir maske değildi, çünkü maskenin ortasında bir çatlak vardı ve bu da hayranları endişelendirdi.
5. SEZONDA KİMLER ÖLECEK?
Fotoğrafın ardından fanlar forum sitelerinde maskelerin neden kırıldığını sorgulamaya başladı. "Enrique Arce'nin canlandırdığı Arturito'nun ve Jose Manuel Poga tarafından canlandırılan Gandia'nın dışında artık ölüm yok."
"Gandia'nın kesinlikle bir şekilde öldürüleceğini hissediyorum." "Berlin sanırım seni ölmüş göreceğim" gibi yorumlar yapıldı.
Netflix, Miguel Ángel Silvestre'nin gösteriye yeni bir antagonist olarak katılacağını doğruladığı için, yeni sezon için yayınlanan tek endişe verici görüntü bu değildi.
Netflix tarafından yayınlanan son görüntü, İspanyol aktör Patrick Criado tarafından oynanan ve aynı zamanda bir antagonist olarak diziye katılacak olan başka bir yeni karakter. Ancak izleyiciler onu süslü bir kütüphanede gördükleri için bu fotoğraf pek bir ipucu vermedi.
Entertainment Weekly ile konuşan Pina, kimi oynayacaklarını anlattı. "Her zaman rakiplerimizin karizmatik, zeki, parlak olmasını deneriz. Bu durumda, saf savaş filmi türünde, zekası Profesörlere karşı ölçülebilen karakterler de ararız."
Son sezonuna giren karakterler, özellikle de Profesör için işler kesinlikle zor görünüyor.
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