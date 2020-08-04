La Casa de Papel'in yaratıcısından 5. sezon ipuçları! Sezonda neler olacak?

La Casa de Papel 5. sezonuyla izleyiciye veda edecek. Netflix geçtiğimiz günlerde İspanyol dizisi La Casa de Papel'in beşinci ve final sezonu onayı aldığını "Soygun sona eriyor" ifadeleriyle duyurdu. Peki La Casa de Papel 5. sezonda kimler ölecek? İşte La Casa De Papel'in yaratıcısından 5. sezon ipuçları...