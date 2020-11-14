La Casa De Papel 5. sezondan garip teori: Profesör'ün planı ortaya çıktı mı

İspanyol suç gerilim filmi La Casa De Papel önümüzdeki yıl beşinci sezonla uzun aradan sonra dönecek. Suç dehası Profesör'ün şüphesiz bir takım hileleri olacak ancak nihai planı, dizi Netflix'te sona ermeden aylar önce ortaya çıktı mı?
ŞOKE EDİCİ BİR 4. SEZONLA BİTMİŞTİ
Express'in haberine göre Uluslararası fenomen para soygunu dizisi La Casa De Papel'de ikinci görevleri sırasında Profesör (Álvaro Morte tarafından canlandırılıyor) ekibine bir dizi zorluk çıkardı.
Son iki sezonda ekip, devasa altın servetini ele geçirmek için İspanya Bankası'na sızdı. Nairobi'nin (Alba Flores) zulayı Banka'nın su basmış kasalarının içinden taşıma görevi de dahil olmak üzere bir dizi sorun ortaya çıktı.
Bu arada, Profesör'ün saklandığı yere eski müfettiş Alicia Sierra (Najwa Nimri) sızdığında, bu yılki şoke edici final seriyi umutsuz bir şekilde bıraktı.
LA CASA DE PAPEL'DE PROFESÖRÜN PLANI ORTAYA ÇIKTI MI?
Dizi sona ererken, hayranlar La Casa De Papel'in önümüzdeki beşinci sezonda nasıl sonuçlanacağına dair teorilerini bir araya getiriyorlar. Bir dizi anahtar ipucu şimdiden tespit edildi ve pek çok izleyicinin heyecan verici sonuçta kimin zirveye çıkacağı konusunda güçlü bir fikri var. Profesör'ün tüm planını gelecek yıl ortaya çıkmadan önce çözmüş olabilir.
Suç dehasının üçüncü sezonda bazı okuma materyallerini incelediğini fark ettikler. Fanlardan biri "3. sezon 6. bölümde Profesör'ün pnömatik tüpler anlamına gelen" El tubo de Lamson kitabını okuduğunu fark ettim." dedi.
ALTINLARI ÇIKARMAK İÇİN PNÖMATİK TÜPLER KULLANILABİLİR
Bu teori, Profesör'ün izleyicileri, sonunda oyuna girmeden önce iki sezon boyunca büyük bir bileşene incelikle yönlendirdiğini öne sürüyor. Fan şu açıklamayı yaptı: "Pnömatik tüpler, silindirik kapları tüp ağları boyunca basınçlı hava veya kısmi vakumla iten ve katı nesneleri taşımak için kullanılan sistemlerdir. Bu yüzden, banka dışındaki altını çıkarmak için bu pnömatik tüpleri kullanacaklarını ve bu yüzden altını pelet haline getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bazı hayranlar, altın külçelerini daha kolay taşıma için küçük peletler halinde eritmeye karar verdiklerinde şaşkına döndü.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak Netflix, La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" dedi.
LA CASA DE PAPEL 6. SEZON OLABİLİR Mİ?
Maalesef La Casa De Papel'in Netflix'teki beşinci sezonuyla sona ereceği doğrulandı. Haberin yaratıcısı Alex Pina, "Neredeyse bir yılı grubu nasıl yok edeceğimizi düşünerek geçirdik. Profesör iplere nasıl bağlanır. Birçok karakter için geri dönüşü olmayan durumlara nasıl girilir. Sonuç, La Casa de Papel'in beşinci sezonu. Hayranlar, final gezisinde tüm bunların nasıl sonuçlanacağını görmek için anlaşılır bir şekilde heyecanlanacaklar." ifadelerini kullandı.
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