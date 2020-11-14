La Casa De Papel 5. sezondan garip teori: Profesör'ün planı ortaya çıktı mı

La Casa de Papel 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin oyuncusundan gelen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Casa De Papel'in önümüzdeki yıl beşinci ve son sezonuyla geri dönmesi bekleniyor ancak Profesör'ün ana planı çoktan ortaya çıktı mı?