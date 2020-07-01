La Casa de Papel'in 5. sezonunda neler olacak? En heyecan verici teoriler!

La Casa de Papel'in 5. sezonunda neler olacak? Profesör ölecek mi? Tokyo hayatta kalacak mı? Alicia aslında Tatiana mı? Tüm bu soruların cevapları dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor ve çokça konuşuluyor. İşte La Casa de Papel'in 5. sezonuyla ilgili en çok konuşulan komplo teorileri! Bu arada diziyi hiç izlememiş ya da henüz 5. sezona kadar izlememiş olanları uyaralım, çünkü bu haber bolca SPOILER içeriyor... Bizden söylemesi...
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Profesör babasınınkine benzer bir ölüm yaşayacak
Profesörün, İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak istemesinin sebebi babası. Oğluna hikayeler anlatırken, buranın sadece para basan bir yer olduğunu anlatmış, burayı soymanın aslında banka soymak olmayacağını, sadece gönlünce istediği kadar kendi ait parayı basmak olduğunu anlatmıştı.
Babası kendi soygunu sırasında kafasına kurşun yediği için, hayalini kurduğu Kraliyet Darphanesi sorgununu gerçekleştiremeden ölmüştü. Ama gerçekte babası büyük olasılıkla hasta olan Profesör ve Berlin için para çalıyordu. Tıpkı Profesör'ün fakirlere yardım etmesi gibi...
Muhtemelen Profesör'ün hayatı ve amaçladığı şeyler gibi ölümü de babasınınkiyle aynı olacak. Belki polisler tarafından kafasından kurşun yiyip ölmeyecek ama Alicia tarafından öldürülecek. Dördüncü sezonun sonunda herkes kutlama yaparken Alicia, Profesör'ün saklandığı yere girip arkasından silahla yaklaşıyor. Dizinin favori karakterine bir şey olmasını istemesek de, bu Profesör'ü sonu olabilir.
Alicia ekibe katılıyor, çünkü Alicia aslında Tatiana
Alicia'nın ekibe katılması teorisi çokça konuşuluyor. Özellikle Tatiana'nın Berlin'in karısı olması bu ihtimali güçlendiriyor. Tatiana ve Alicia farklı oyuncular tarafından canlandırılıyor olsa da, bunun sebebi Tatiana'nın estetik ameliyat geçirmesi ya da içinde bulunduğu gizli görev olabilir.
Bu davada Alicia'nın durumu oldukça ilginç. Bir ve ikinci sezondaki Raquel'e benzese de, ona kıyasla durumu daha farklı. Profesör'ün saklandığı yere girmeyi başarı ve sezonun sonunda da Nimri'nin Ciao Bella şarkısını söylemesi tesadüf müydü?
Soygun ekibi, protestocular arasından kaçıyor
Ekip henüz rahata ermiş değil, tüm sorunları bitmedi. Lisbon'u polisten kurtarmış olabilirler ama yine de hepsi İspanya Merkez Bankası'nda mahsur kalmış durumdalar. Ayrıca Profesör de meşgul olduğu için yardım edemiyor. Özgürlüğe nasıl kavuşacaklar? Aslında çok basit. Sokaktaki protestolar kaçmak için müthiş bir kamuflaj sunuyor. Bütün protestocular onlar gibi giyinik, ön kapıdan çıkıp kalabalığa karışabilirler. Profesör, parayı şehre dağıttığı zaman tam olarak bunu düşünmüştü. Bu plan çeteye kaçış olanağı sağladı.
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Tokyo sağ çıkacak tek kişi
Dizinin en sonunda hayatta kalacak tek kişi muhtemelen Tokyo olacak. Çok becerikli ya da akıllı olduğundan değil, dizinin anlatıcısı olduğundan hayatta kalan tek kişi olacak. Böylece bu soygunun çöküşünü anlatabilecek. Şu ana kadar gördük ki, dizinin başrol oyuncuları vakti gelince ölüyor. Umalım ki 5. Sezonda tek hayatta kalan anlatıcı Tokyo olmasın.
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