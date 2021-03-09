Land Rover, Defender 130 ile Daha Büyük Bir Defender Sunmaya Hazırlanıyor

Görünene göre Land Rover, Defender 110 SUV satışlarında büyük bir başarı yakalamış durumda. Aracın oldukça etkileyici bir görünüşe sahip olduğu, oldukça yüksek yeteneklerinin olduğu ve beş kişiye rahatlıkla yetecek alanın bulunduğu düşünülürse bunun büyük bir sürpriz olduğu söylenemez. Ancak Land Rover, Defender'ı daha büyük aileler için de uygun bir seçeneğe dönüştürmek istiyor ve bu yüzden yeni, daha uzun bir model planlıyor.
Land Rover Defender 130 Geliyor
Automotive News Europe tarafından yayımlanan habere göre bu model Defender 130 olarak adlandırılacak ve standart modelden 35,5 santimetre daha uzun bir kasaya sahip olacak. Bu da 110'daki opsiyonel üçüncü sıranın aksine gerçekten kullanışlı olan üçüncü bir koltuk sırasına imkan tanıyacağını gösteriyor. Land Rover CFO'su Adrian Mardell de bu aracı doğrulayarak, ilk aşamada ABD, Çin ve Orta Doğu'ya sunulacağını söyledi.
Defender 130, Defender 110 ile aynı şasi ve lastik temelini kullanacak ancak genel uzunluğu 5,1 metre olacak...
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