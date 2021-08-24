Last Stop İnceleme: Dizi Film Gibi Oyun Yapmışlar!

Hikaye, tamam! Grafik tarzı, tamam! Müzik ve seslendirme, tamam! Peki ya oyun? Last Stop'u A'dan Z'ye inceledik!

  • Mahmut Karslıoğlu
Last Stop İnceleme: Dizi film gibi oyun yapmışlar!

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