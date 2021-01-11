Lenovo'dan Sıra Dışı Bir Bilgisayar Tasarımı Daha: LaVie Mini

Lenovo, bugüne dek karşımıza çıkan en sıra dışı PC tasarımlarından biri ile, bir kez daha görenleri şaşırtmayı başardı. LaVie Mini hem bir PC, hem de tam donanımlı bir oyun cihazı...

11 Ocak 2021 00:02

Levent Öztürk