Lenovo'dan Sıra Dışı Bir Bilgisayar Tasarımı Daha: LaVie Mini

Lenovo, CES 2020'de tanıttığı Alienware Concept UFO'yu kendisine ait bir taşınabilir oyun PC'si ile takip etmeyi planlıyor. Çinli dev, birkaç opsiyonel aksesuarla birleştirildiğinde mobil oyunculuğu yeni bir seviyeye çıkartabilecek olan LaVie Mini'yi CES 2021'de tanıttı.
Bu mini PC, Tiger Lake Intel Core i7 işlemci ve Iris Xe grafikler ile güçlenen 8 inçlik bir 1200p ekrana sahip olacak. Yani tam anlamıyla en son oyunları en üst özelliklerle çalıştıramayacak ancak hemen her şeyi orta seviyede çalıştırabileceği tahmin edilebilir.
Tabii ki bu noktada LaVie Mini'nin sadece bir prototip olarak tanıtıldığını ve NEC firması ile ortaklık sonucunda geliştirildiğini belirtmekte fayda var. Ancak Xe grafik işlemcilerinin, oyun laptoplarının genelde ihtiyaç duyduğu sağlam soğutma sistemi olmadan gerçek oyun performansı sunabildiği düşünülürse, bu bilgisayarın piyasaya sürülmesi pek şaşırtıcı olmaz.
LaVie Mini'yi ilgi çekici bir ürün yapmak için aksesuarlara ek ödeme yapmak da gerekecek ancak bu sorunun çeşitli paket satışlar ile küçültüleceğini düşünüyoruz.
CES'te genellikle pek çok farklı ve eğlenceli konsept ürün bulunsa da, bunların hemen hiçbiri piyasaya ulaşmıyor ancak yine de teknoloji dünyasının ilerlediği yön hakkında oldukça iyi bir fikir sunuyor.
Google Stadia, Microsoft xCloud ve Nvidia GeForce Now gibi oyun akışı hizmetleri hemen her yerde karşımıza çıkacak hale geliyor ve taşınabilir bilişim cihazları, bu hizmetlerden faydalanmanın en iyi yollarından biri. Aynı şekilde bu hizmetler de muhtemelen en iyi şekilde bu tür küçük bilgisayar ile eşleşecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın