Lenovo'nun Telefonunun Alt Kısmı da Göründü!
"Çerçevesiz" telefonunu taksit taksit gösteren Lenovo, merak uyandıran Z5'ten yeni bir görüntü daha paylaştı!
PC'leriyle ünlü telefon üreticisi Lenovo, çerçevesiz tasarımı öne çıkaran bir telefonu bir süredir bizlere uçlarından gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde üst kenarını gördüğümüz telefonun şimdi de alt yarısı, firma tarafından paylaşıldı.
Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng tarafından paylaşılan görüntüde telefonun ince çerçevesinin dışında yeni bir ipucu yok. En azından çentiğin üst kısımdan alta taşınmadığını görebiliyoruz. Yöneticiye göre telefon, yüzde 95'lik bir ekran / gövde oranı sunuyor. Bu orana elbette sadece ön yüz dahil. "Tamamen ekrandan oluşan telefon" diye bahsetsek de telefonun kenarları ve arka yüzü, muhtemelen ekran değil.
Cheng, daha önce Lenovo Z5 adlı telefonun çeşitli teknolojik atılımlar yapacağını, 18 patentli teknolojiyle geleceğini söylemişti. Bunların hangi teknolojiler olduğu ise biliniyor. Lenovo'nun ön kamerayı nereye yerleştirdiğini bilmiyoruz. Cihazın sağ üst köşesini henüz görmedik, bu yüzden küçük bir çentik sürpriziyle karşılaşma olasılığımız da var. Aksi halde Levono'nun ön kamerayı nasıl sunacağı gerçekten merak konusu.
Lenovo Z5'in 14 Haziran'da Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Bu tarihe kadar telefondan yeni kareler görmeyi ve hakkında yeni şeyler öğrenmeyi bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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