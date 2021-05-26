Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden yayınlanacak! Acun Ilıcalı duyurdu

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sona ermesi ile herkesi üzen Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Sevilen dizi Exxen platformunda yayınlanacak.
Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alan Leyla ile Mecnun yeniden çekilecek.
Leyla ile Mecnun Dizisinin Çekimleri 26 Haziran'da Başlayacak
Başrollerinde Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin gibi usta isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi 26 Haziran'da sete çıkacak.
Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadelerine yer verildi.
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Exxen (@exxen)'in paylaştığı bir gönderi
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