Exxen üyeliği nasıl yapılır, ücreti nedir? İşte Exxen'de yer alan içerikler

Koronavirüs nedeni ile birlikte evlerde geçirilen vakit artınca dijital yayın platformlarına olan ilgi de arttı. Netflix, BluTV, Amazon Prime gibi eski platformlara yenileri eklendi.
Gain adlı dijital platformun 31 Aralık'ta yayın hayatına başlamasının ardından, Acun Ilıcalı tarafından kurulan Türkiye'nin yeni dijital yayın platformu Exxen de yayın hayatına 1 Ocak'ta başladı. Exxen platformunda hangi içerikler var? İşte yeni dijital platform Exxen hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...
EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?
Exxen platformunu indirmek için Google Play veya App Store mağazalarından satın almanız gerekmektedir.
Exxen platformunu indirdikten sonra Ad Soyad, Eposta, Telefon bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi yapabilirsiniz.
Exxen uygulamasına kayıt olduktan sonra akıllı cihazınızda bulunan uygulamaya tıklayarak giriş yapıp programları izleyebilirsiniz.
EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen platformu ücretli bir platformdur. Acun Ilıcalı, Instagram hesabında paylaştığı hikayede Exxen'in aylık ücretinin 9,90 TL olacağını duyurmuştu. Dün abonelik için siteyi açan kullanıcılar, 9,90 TL tutarındaki ücretin reklamlı yayınlar için geçerli olduğunu, reklamsız yayın izlemek isteyenlerin aylık 19,90 TL tutarındaki reklamsız paketi satın alması gerektiğini gördü.
EXXEN'DE YAYINLANACAK DİZİLER
2021-: Sihirli Annem
2021-: Şeref Bey
2021-: Olağan Şüpheliler
2021-: Hükümsüz
2021-: Gibi
2021-: Öğrenci Evi
2021-: Yetiş Zeynep
2021-: Vahşi Şeyler
2021-: İşte Bu Benim Masalım
Programlar
2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
2021-: Sürprizimiz Var
2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
2021-: Buraların Yabancısıyız
2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
2021-: Kaçış (Alper Rende)
2021-: Survivor Seçmeler
Yarışma
2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
2021-: Ayak Tenis
2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
Güldürü
2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
Belgesel
2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
Çizgi Dizi ve Filmler
2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
2021-: Süper 1 Takım
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