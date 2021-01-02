Exxen üyeliği nasıl yapılır, ücreti nedir? İşte Exxen'de yer alan içerikler

Gain adlı dijital platformun 31 Aralık'ta yayın hayatına başlamasının ardından, Acun Ilıcalı tarafından kurulan Türkiye'nin yeni dijital yayın platformu Exxen de yayın hayatına 1 Ocak'ta start verdi. Peki Exxen üyelik nasıl yapılır? Exxen'de yayınlanan içerikler neler?