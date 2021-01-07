Exxen, Android ve İOS'taki yerini aldı! Peki nasıl indirilecek?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başladı. TV ekranından izlenmeyenplatformun aylık ve yıllık abonelik ücretleri bulunuyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Exxen'in ilk üç günde 500 binden fazla kullanıcıya ulaştığını belirtmişti.
EXXEN, APP STORE VE PLAY STORE'DA! NASIL İNDİRİLECEK?
Exxen, yayın hayatına geçtikten 1 hafta sonra en beklenen gelişmelerden birisi olan mobil uygulamayı da sonunda duyurdu.
Exxen her an yanında! ??
Apple Store ve Google Play'den uygulamayı indirerek Exxen'in tüm içeriklerini izleyebilirsin!
IOS: https://t.co/qKfzNrxOMv— Exxen (@exxentr) January 6, 2021
Android: https://t.co/FfPZvzUfAb pic.twitter.com/fWmSkCeNYu
Exxen'in resmi Twitter hesabından gelen son bir açıklamayla birlikte uygulamanın artık iOS'un yanı sıra Android platformundan da indirilebileceği duyuruldu. App Store ve Play Store'da yerini alan Exxen mobil uygulaması, iOS ve Android için artık indirilebilir.
EXXEN'E ABONELİK İPTALİ ÖZELLİĞİ DE GELDİ
Exxen, platformu denemek isteyenlere 1 hafta ücretsiz deneme süresi tanıyordu, ancak platformu beğenmeyip de aboneliği iptal etmek isteyenler için herhangi bir seçenek bulunmuyordu. Yayın hayatına başladıktan bir kaç gün sonra Exxen, deneme sürelerinin bitmesine birkaç gün kala kullanıcılara aboneliği iptal etme seçeneği getirdi.
- Öncelikle Exxen'in web sitesine giriş yapın.
- Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan Profilim kısmına girip, kişisel bilgilerinizin bulunduğu ekranda profilimi sil seçeneğine tıklayın.
- Karşınıza çıkan "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?" sorusu gelecek.
- Evet seçeneğine tıkladığınız anda karşınıza "Your profile has deleted" uyarısı gelecek.
- Böylece aboneliğiniz de iptal edilmiş olacak.
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