Exxen, Android ve İOS'taki yerini aldı! Peki nasıl indirilecek?

Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen'den beklenen haber geldi. Exxen'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformunun artık mobil platforma da taşındığı haberi verildi. Peki Exxen Anroid ve IOS'a nasıl indirilecek?