LG, 6G THz Bandında Önemli Bir Aşama Kaydetti

LG, dış mekan ortamında 100 metrenin üzerinde kablosuz 6G terahertz (THz) verilerinin iletimini ve alımını başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme, 13 Ağustos'ta, Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü (HHI) ile Almanya'daki Berlin Teknoloji Enstitüsü arasında dolaşan verilerle, Avrupa'nın en büyük uygulamalı araştırma laboratuvarı olan Fraunhofer-Gesellschaft ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.
LG'ye göre 6G teknolojisi ile şu anda karşılaşılan sorunlardan biri, antenler arasında veri iletimi ve alımı sırasında güç kaybı. LG, bunu ortadan kaldırmak için Fraunhofer HHI ve Fraunhofer Uygulamalı Katı Hal Fiziği Enstitüsü (IAF) ile birlikte çalışarak en son deneme için çok önemli olan bir güç amplifikatörü inşa etme yoluna gitti ve sonucunda geliştirilen güç amplifikatörü, bu son testin başarısı için çok önemliydi.
Güç amplifikatörü, 155 ila 175 GHz arasındaki frekans aralığında 15dBm'ye kadar kararlı sinyal çıkışı üretebiliyor. LG, aynı zamanda, kanal ve alıcı pozisyonundaki değişikliklere göre sinyalin yönünü değiştiren uyarlanabilir hüzmeleme teknolojisinin yanı sıra çoklu güç amplifikatörlerinin çıkış sinyallerini birleştiren ve bunları belirli antenlere ileten yüksek kazançlı anten geçişini göstermede başarılı oldu.
Başarılı deneme hakkında yorum yapan LG Electronics Başkanı ve CTO'su Dr IP Park şunları söyledi: "Bu testin başarısı, önümüzdeki 6G çağında terahertz radyo iletişim spektrumunun başarılı bir şekilde uygulanmasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu gösteriyor. 6G yeteneklerinin geliştirilmesini ilerletmek için yerel ve küresel araştırma kurumları ve kuruluşlarıyla yaptığımız başarılı ortaklıklar çok faydalı oldu."
2025 için hedeflenen küresel standardizasyon ve bundan sonraki dört yıl içinde ticarileştirme ile 6G ağları, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik ile daha hızlı kablosuz iletim ve iletişim hızlarını destekleyebilecek. 6G, yaşam ve iş ortamlarını daha duyarlı, uyarlanabilir, özerk ve insan varlığını ve tercihlerini tanıyarak tüketicilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek iyileştirmeyi amaçlayan gelişen teknoloji olan Ambient Internet of Everything'in önemli bir bileşeni olacak. 6G teknolojisi geliştikçe, önümüzdeki yıllarda LG ve diğer firmalardan daha fazlasını duymayı bekliyoruz.
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