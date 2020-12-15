LG Bulaşık Makineleri Buhar Teknolojisi ile Hijyen Sağlıyor

Pandemide 2. dalganın tüm gücüyle kendisini hissettirdiği, tüketicilerin hijyen ihtiyacının üst noktaya ulaştığı şu günlerde LG, TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.