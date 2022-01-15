LG, Mercedes'in Elektrikli Sedanı EQS'in Dev Ekranına İmzasını Atıyor!

LG, en yeni premium araç içi bilgi-eğlence (infotainment) sisteminin 2022 Mercedes-Benz EQS EV sedanda yer alacağını duyurdu. LG, yazılımının tüm gösterge paneli boyunca uzanan MBUX hyperscreen (hiper ekran) yerleşik Sütunlar Arası (P2P) ekrana sahip araçta bulunması için Mercedes-Benz ile birlikte çalıştığını söylüyor.
LG'nin söylediğine göre, MBUX Hyperscreen Mercedes-Benz tarafından geçtiğimiz yıl CES'te tanıtıldı ve bir LCD, bir Gösterge Paneli Ekranı'nın (ICD) yanı sıra biri Merkezi Bilgi Ekranı (CID) ve biri Yardımcı Sürücü Ekranı (CDD) olmak üzere iki OLED ekrana sahip. Bunların tümü, tek bir sürekli ekran gibi görünmelerini sağlayan yapıştırılmış bir cam kapağın altına yerleştirilmiş durumda.
LG'nin Üretim Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (PERI), IVI isimli yazılımı bu ekrana uyarlamaya yardımcı olmak için donanım, malzeme bileşenleri ve gelişmiş üretim teknikleri için şirket içi uzmanlık sağladı. Bu çalışmaların sonucunda PERI, ekranda Kavisli Cam Şekillendirme, Yüzey İşlem ve Kavisli Ekran Yapıştırma dahil olmak üzere çekirdek teknolojileri geliştirdi.
Haber hakkında yorum yapan LG Araç bileşeni Çözümleri Şirketi başkanı Eun Seok-hyun şunları söyledi: "Mercedes-Benz AG gibi güvenilir bir ortakla yakın işbirliği içinde çalışmak bir onur ve ayrıcalıktır. Geçen yıl Mercedes-Benz AG tarafından değerli bir otomotiv ekranları tedarikçisi olarak seçilmek, ortaklığın harika sonuçlar verdiğini bilmek bize büyük gurur veriyor."
Firmanın Araç Bileşen Çözümleri Şirketi, dünya çapındaki otomobil üreticileriyle çalışmaya devam ederken, gelecekte daha fazla araç LG çözümleriyle birlikte sunulacak.
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