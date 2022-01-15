LG, Mercedes'in Elektrikli Sedanı EQS'in Dev Ekranına İmzasını Atıyor!

LG'nin son teknolojileri, Mercedes'in otomobil ekranlarına yerleşmeye hazır. Mercedes EQS Sedan'ın dev bilgi eğlence ekranları, LG imzasını taşıyacak!

  • Levent Öztürk
Mercedes EQS'e LG imzası!

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