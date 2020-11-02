LG'den Yeni Bir Katlanabilir "Spor Telefonu" Geliyor

LG'nin, 2021 başında yeni bir amiral gemisini ve katlanabilir ekranlı bir "spor telefonunu" piyasaya süreceği iddia ediliyor..

  • Ercan Uğurlu
LG, Yeni Amiral Gemisi Telefonunu Duyuracak

Güney Koreli yayınlardan Elec'in yeni raporuna göre LG önümüzdeki senenin başında yeni bir telefon tanıtacak. Bu yeni modelin amiral gemisi özellikleri taşıyacağı belirtilirken, ayrıca katlanabilir ekranlı bir model olacağı bilgisi de raporda yer alıyor. Kod adı "B Project" olan bucihaz, muhtemelen V60 ThinQ 5G'nin halefi olarak karşımıza çıkacak.

Öte yandan şirketin LG Wing gibi hem deneysel hem trend cihazları geliştirdiği de biliniyor. Şirketin Explorer Project kapsamında geliştirilen bu tip cihazlara yeni bir örnek üzerinde daha çalıştığı raporda yer alıyor. Şirketin bu yılın başında yine B Project ile beraber bu tür dönebilir ekranlı bir telefon daha tanıtması beklenirken, bu cihazın kod adı da "Rainbow" olarak isimlendirilmiş durumda.

Rapor ayrıca, şirketin maliyetleri düşürmek için cep telefonlarının üretimi için irijinal tasarım üreticilerine olan bağımlılığını arttırdığını ve cihazların yüzde 70'e yakınının 2021'de ODM (orijinal tasarım üreticileri) tarafından üretileceğini içeriyor. B Projesi ve Rainbow için ise en erken tarih Mart 2021. Bekleyip göreceğiz.

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