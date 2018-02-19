LG'den Büyük Ekranlı Yeni Amiral Gemisi Telefon!
LG'nin sıradaki amiral gemisi telefonu, büyük ve enerji tasarruflu bir ekrana sahip olacak!
- H. Hüseyin Öztürk
LG'nin sıradaki amiral gemisi telefonunun 6.1 inç'lik dev bir ekranı olabilir. Bu olursa, LG tasarımında çok beklenen bir değişim gerçekleşmiş olacak.
LG G7 gün yüzüni hiç görmeyebilir ama bu, firmanın LG'nin Haziran'da çıkması beklenen amiral gemisi telefon üzerinde çalışmasını durdurduğu anlamına gelmiyor
Şu an kod adı "Judy" olan cihaz, yeni bir tasarıma sahip olacak ve epeyce geniş 6.1 inç'lik bir ekran bulunduracak. Ayrıca bu sıralar alıştığımız 18:9 uzun ekran oranına sahip olarak gelecek. LG, bu ekran oranını geçen senenin bu sıralarında LG G6 ile yaygınlaştırmıştı.
VentureBeat tarafından keşfedilen daha detaylı ekran özelliklerine göre, ekran bir MLCD+ paneli kullanacak ve bu normal bir LCD ekranına göre enerjiyi çok daha efektif kullanıyor.
Samsung Galaxy S9'un söylentilerine benzer şekilde LG'nin Judy telefonu da yeni Snapdragon 845 yonga kullanacak. Eğer bu gerçekse, LG böylece rekabette eşit seviyeye yükselecek. Firma, geçen sene Snapdragon 835'li LG V30 gelene kadar rekabette epeyce zorlanmıştı.
Bunun yanında cihazın beklenen diğer özellikleri arasında şunlar bulunuyor: IP68 koruması, stereo hoparlörler, kablosuz şarj, çift arka kamera.
Bu telefon hakkında Barselona'da yeni bir şey duymayı beklemesek de, daha fazla bilgi sızıntısının gelmesi pek gecikmeyecektir. Ama bu telefon gerçekten 2018'de kendine bir kitle edinebilecek mi? Bunu bekleyip görmemiz gerekecek.
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