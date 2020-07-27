LG'den Dünyanın İlk 4K IPS 1MS GTG Oyun Monitörü!

Yeni UltraGear modeli cesur ve oyun zevkinden ödün vermeyen oyuncuların aradığı her şeye sahip olmasıyla fark yaratıyor. İşte LG'nin Dünyanın İlk 4K IPS 1MS GTG oyun monitörü ve özellikleri!