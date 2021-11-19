Logitech G303 Oyun Mouse'unun "Shroud" Serisini Tanıttı

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, dünyanın en popüler oyun yayıncılarından biri ve eski profesyonel oyuncu Michael "Shroud" Grzesiek ile birlikte yüksek performans beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden tasarlanan G303 Kablosuz Oyun Mouse'unu tanıttı.
Logitech G ile yaptığı işbirliğinin önemini vurgulayan Michael "Shroud" Grzesiek, "Logitech ile bir mouse tasarlamak benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Yeniden tasarlanan G303, tüm zamanların en sevdiğim mouse'u... Bunu tasarım ilhamı olarak kullandık ve mükemmel bir mouse yarattık. Logitech G ile işbirliği yapmak harika bir deneyimdi ve bu mouse ile gurur duyuyorum" dedi.
Michael "Shroud" Grzesiek ile birlikte tasarlanan mouse hakkında bilgiler veren Logitech G'nin Genel Müdürü Ujesh Desai, "Shroud'un oyundaki başarısı için doğru donanıma sahip olması son derece önemli. Shroud ile iş birliğine klasikler arasında yer alan G303 ile başladık, öncelikle ana hatları onun eline göre tasarladık, dokunuşuna göre kalibre ettik ve onun ihtiyaçlarına mükemmel uyan bir mouse hazırladık. Bir Shroud hayranıysanız ve onun kullandığı mouse'un aynısını istiyorsanız, o zaman bu mouse tam size göre" açıklamasında bulundu.
Logitech G303 kablosuz oyun mouse yeniden tasarlandı
Shroud, hızlı hedef almasıyla tanınan G303 kablosuz oyun mouse'unun hassasiyetini, doğruluğunu, şeklini ve verdiği hissi seven bir oyuncu. Logitech G, orijinal G303'ün kendi özel gereksinimlerini ve tercihlerini karşılayacak şekilde nasıl geliştirileceğini tam olarak anlamak için Shroud ile yakın bir şekilde çalıştı. Shroud için mouse'un şeklini geliştirdi ve güncelledi, yan tuşları yeniden konumlandırdı, tuşların konumunu değiştirdi, ağırlığı ayarladı hatta parmak tutuş konumunu yaklaşık olarak belirlemek için ince işaretler dâhil edecek kadar ileri gitti ve bunların hepsini Shroud için mükemmel mouse oluşturmak amacıyla yaptı.
Yeniden tasarlanan G303 oyun tutkunlarına mükemmel deneyim sunuyor
Yeniden tasarlanan G303 Shroud Edition, ultra düşük gecikme süresi ve güvenilir performans sunan LIGHTSPEED özelliğine sahip. Mouse ayrıca enerjiden ödün vermeden hassasiyet ve hız için Logitech G'nin tescilli HERO 25K sensörüyle donatıldı. Mouse, Shroud'un parmak kavrama konumlarına yaklaşan ince işaretler, yarı saydam yan paneller ve USB-C bağlantılarının tümü dâhil olmak üzere ince geliştirmeler yapıldı. 75 gram ağırlığındaki G303, hafif, sağlam ve düşük hassasiyetli DPI ve daha hızlı nişan almaya izin verecek kadar rahat olmasıyla öne çıkıyor. 145 saatlik pil ömrüyle oyuncular tüm gün kesintisiz oyun oynayabiliyor. Logitech G303 Shroud Edition, Shroud'un favorisi siyah renkle satışa sunulacak.
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