Loki dizisi ilk bölümü yayınlanmadan 2. sezon onaylandı!

Marvel, sinematik evrenini geliştirmek için pek çok karakteri konu alan ayrı yapımlar hazırlıyor. Bunlardan biri de Loki idi. Loki dizisi çekimleri koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu.
Loki 1. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Pandemi nedeniyle, Loki 1. sezon planlanan tarihte yayınlanamamıştı. Yayın tarihinin ne zamana ertelendiği de duyurulmadı.
Disney+'ta yayınlanması beklenen dizi, 2021'in yaz aylarında izleyici karşısına çıkabilir.
Loki Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kim Var?
Dizideki Loki karakterine Tom Hiddleston hayat verecek. Ayrıca Gugu Mbatha-Ray, Sophia Di Martino, Owen Wilson ve Ridcard E. Grant gibi isimler de dizideki yerini alacak.
Loki 2. Sezon Ne Zaman?
Loki dizisinin 2. sezonunun onaylandığı Production Weekly tarafından duyuruldu. Mart 2021'den önce ilk sezonun çekimlerinin bitmesi, hemen ardından 2. sezon çekimlerinin başlayacağı düşünülüyor.
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