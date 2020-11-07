Loki dizisi ilk bölümü yayınlanmadan 2. sezon onaylandı!

Loki dizisi Marvel'ın merakla beklenen Disney+ dizilerinden biri. Marvel hayranlarının heyecanla beklediği dizi, şimdiden 2. sezon onayını aldı.

Loki dizisi ilk bölümü yayınlanmadan 2. sezon onaylandı!

Marvel, sinematik evrenini geliştirmek için pek çok karakteri konu alan ayrı yapımlar hazırlıyor. Bunlardan biri de Loki idi. Loki dizisi çekimleri koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu.

Loki 1. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Pandemi nedeniyle, Loki 1. sezon planlanan tarihte yayınlanamamıştı. Yayın tarihinin ne zamana ertelendiği de duyurulmadı.

Disney+'ta yayınlanması beklenen dizi, 2021'in yaz aylarında izleyici karşısına çıkabilir.

loki

Loki Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kim Var?

Dizideki Loki karakterine Tom Hiddleston hayat verecek. Ayrıca Gugu Mbatha-Ray, Sophia Di Martino, Owen Wilson ve Ridcard E. Grant gibi isimler de dizideki yerini alacak.

Loki 2. Sezon Ne Zaman?

Loki dizisinin 2. sezonunun onaylandığı Production Weekly tarafından duyuruldu. Mart 2021'den önce ilk sezonun çekimlerinin bitmesi, hemen ardından 2. sezon çekimlerinin başlayacağı düşünülüyor.

loki

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
BİM 13 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Windows 10'un Son Güncellemesi, İşleri Yine Birbirine Kattı
Koronavirüs, Gözümüzden de Bulaşıyor mu? Yeni Araştırma Cevabı Veriyor!
Anadolu Üniversitesi Sıfırın Altında Marketing'20 Başlıyor!
Yeni keşif! Bilim insanları evrenin keşfedilmemiş %40'lık bölümünü buldular
Loki dizisi ilk bölümü yayınlanmadan 2. sezon onaylandı!

 

 