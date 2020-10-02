Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel geliyor! Kim oynayacak?

Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Marvel, önümüzdeki dönemde Disney+'da yayınlanacak Ms. Marvel dizisinde müslüman süper kahramana hayat verecek oyuncuyu seçti. Peki kim oynayacak?