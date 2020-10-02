Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel geliyor! Kim oynayacak?

Marvel, çizgi roman serilerine dayanan Ms. Marvel dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Marvel, ilk Müslüman süper kahraman dizisi için başrolünü seçti. Ms. Marvel kim olacak?
MARVEL'İN İLK MÜSLÜMAN SÜPER KAHRAMANI "IMAN VELLANI"
Disney + kanalı için çekilecek dizide, süper kahraman Ms. Marvel'a dönüşen Kamala Khan karakterini 18 yaşındaki Iman Vellani canlandıracak. Marvel yetkilileri, daha sonra çekilecek filmlerde de Vellani'nin rol almasını planlıyor.
IMDb'de yer alan bilgilere göre Iman Vellani ilk kez Hollywood'da büyük bir prodüksiyonun parçası oluyor. Vellani'nin daha önce profesyonel bir tecrübesi olmamış.
ÇİZGİ ROMANLARDAKİ MS. MARVEL KİM?
Şekil değiştirme güçlerine sahip, 16 yaşındaki Pakistan asıllı bir Amerikalı olan Ms. Marvel karakteri, Marvel'ın çizgi romanındaki ilk Müslüman karakteriydi. New Jersey'de muhafazakar ailesiyle birlikte yaşayan Pakistan asıllı bir genç olan Kamela Kahn, dizide esneme ve şekil değiştirme yeteneklerini kullanarak kahraman olma yolunda ilk adımlarını atacak.
Özellikle Marvel Sinematik Evreni'ne duygusal olarak da önemli şeyler katacağı düşünülen karaktere ait dizinin dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve dizinin ne zaman ekrana geleceği henüz bilinmiyor.
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